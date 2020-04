Nubia: arriva anche il caricatore GaN da 65W

Sembra che in questo periodo Nubia stia facendo davvero le cose in grande. Dopo aver modificato il proprio logo, e posto le basi per un anno pieno di successi, entra di diritto tra i produttori in grado di offrire un caricatore dalla potenza inaudita. Si tratta di un nuovo modello, infatti, già in possesso di diversi altri brand, che può garantire una velocità di ricarica maggiore, con consumi più bassi. Questo prende il nome di GaN, nome che deriva direttamente dal composto di cui è formato.

Nubia GaN 65W è disponibile in Cina, a meno di 20 euro

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, Nubia ha lanciato il suo nuovo alimentatore GaN (nitruro di gallio) da 65W. Come possiamo vedere dalle immagini, questo prodotto presenta dimensioni piuttosto compatte, essendo stato pensato anche per alimentare un dispositivo come Red Magic 5G. A bordo, infatti, trovano spazio due porte USB Type-C ed un'unico ingresso USB-A. Solo una di queste due porte USB-C è dotata di una potenza di 65W, mentre l'altra è stata tarata su 30W. Ovviamente tale prodotto supporta tutti gli standard principali in termini di ricarica veloce, potendo offrire energia a sufficienza anche ad un notebook.

Questo dispositivo è disponibile in Cina al prezzo di 139 yuan, circa 18 euro al cambio attuale. Sembra che tale cifra, però, sia destinata ad aumentare nei prossimi giorni, arrivando a 169 yuan, dunque 22 euro.

