Questo prodotto è perfetto per lo Smart Working ed ottimizzare il lavoro da casa

In questo periodo lo Smart Working è diventato un obbligo e sempre più utenti sono in cerca di modi per ottimizzare il lavoro da casa. Per determinate tipologie di mansioni – o semplicemente per chi punta alla massima comodità – spesso un monitor esterno aggiuntivo fa la differenza. Se poi una soluzione Blitzwolf viene proposta a prezzo scontato e con spedizione da Europa… beh, diventa un'occasione perfetta!

Il monitor esterno BlitzWolf BW-PCM1 punta allo Smart Working

1 di 2

Il monitor esterno di Blitzwolf si presenta come una soluzione pratica e compatta, offrendo un pannello IPS aggiuntivo da 11.6 pollici con risoluzione Full HD. Il display è in grado di fungere sia come estensione di un monitor principale che come schermo indipendente oppure gemello. Utile per ottimizzare lo Smart Working su PC, notebook e tablet, il dispositivo si adatta anche alle console (PS4, Xbox One e Nintendo Switch) senza alcun problema.

Ovviamente parliamo di un prodotto targato Blitzwolf quindi qualità, materiali e affidabilità la fanno da padroni. Unico appunto, non si tratta di un pannello touch, quindi tenetelo a mente qualora vi servisse invece una soluzione di questo tipo.

Il dispositivo è dotato di audio (stereo) indipendente e presenta i tasti del volume lungo le cornici. Oltre a questi abbiamo anche una serie di porte per la massima connettività ed un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Insomma, si tratta di una soluzione perfetta per ottimizzare il lavoro da casa (perfino nel nostro caso).

In basso trovate il link all'acquisto dallo store Banggood, dove il monitor esterno Blitzwolf viene proposto in offerta lampo. Mi raccomando: assicuratevi che sia selezionate la spedizione CZ (gratis), ovvero quella dall'Europa!

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu