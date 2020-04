Mobvoi lancia i nuovi pannelli LED Cololight, in stile Nanoleaf

Conosciuta soprattutto per i suoi smartwatch della serie TicWatch, l'azienda cinese torna con un nuovo prodotto ma questa volta non ha nulla a che vedere con il settore degli indossabili. Mobvoi, infatti, ha lanciato i pannelli LED Cololight, una soluzione composta da moduli esagonali controllabili da remoto e aperti alla massima personalizzazione.

Mobvoi Cololight: i pannelli LED smart in stile Nanoleaf debuttano sul sito ufficiale

Similmente alla soluzione Nanoleaf, i pannelli LED esagonali Cololight di Mobvoi possono essere montati a parete e non c'è limite al numero di moduli che possono essere aggiunti. Inoltre la disposizione è a discrezione dell'utente e sarà possibile posizionarli in base ai propri gusti. Ovviamente non manca la possibilità di aggiustare la luminosità, la gamma cromatica, impostare un timer e così via. Presente la possibilità di usufruire dei controlli tramite smartphone (con l'app dedicata) oppure via comandi vocali con Google Assistant.

Oltre alla possibilità di applicarli al muro, i moduli arrivano con un pratico stand da scrivania e possono agganciarli l'uno con l'altro. I pannelli LED Cololight sono disponibili all'acquisto tramite il sito ufficiale di Mobvoi in due versioni. Abbiamo il Kit da 3 pannelli a 49.99€ mentre per chi preferisce un maggior numero di moduli abbiamo anche la versione da 6, venduta 89.99€. Qui trovate la pagina dedicata al prodotto, con tutti i dettagli del caso.

