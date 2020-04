La MIUI 12 è qui… ma già si pensa al futuro e alla MIUI 13!

La giornata del 27 Aprile ha sancito il debutto della nuovissima MIUI 12, versione rinnovata dell'interfaccia del brand, in arrivo su vari dispositivi. Il rilascio della versione stabile avverrà a fine Giugno, mentre per oggi è possibile effettuare l'iscrizione per i beta test chiusi. Nonostante la frenesia del momento e la corsa alla partecipazione da parte di Mi Fan, Xiaomi ha dimostrato di pensare già al futuro e alla prossima MIUI 13.

Cominciano le iscrizioni alla fase closed beta della MIUI 12, ma Xiaomi guarda già alla MIUI 13

Ebbene sì, nemmeno il tempo di ricevere la MIUI 12 e già si parla d'altro (più o meno). Dopo aver dato il via alla fase di reclutamento per la beta della nuova interfaccia, nel forum della Community cinese è apparso un sondaggio… dedicato alla MIUI 13! Xiaomi si porta avanti col lavoro e chiede consiglio agli utenti in merito a design e funzionalità, con rimandi alle novità viste proprio con il lancio della versione 12.

A primo impatto abbiamo pensato che fosse un'iniziativa lanciata sai Mi Fan, ma vari media cinesi riportano che si tratti di un sondaggio rilasciato proprio da Xiaomi. Insomma, la compagnia di Lei Jun procede spedita, forse anche troppo: tra poco si troverà sommersa dai feedback degli appassionati dedicati alla MIUI 12 ma di certo questi saranno un'ottima base di partenza per guardare al futuro.

