MIUI 12: Xiaomi conferma il rilascio a partire dal 27 Aprile

Com'è ormai noto, Xiaomi annuncerà l'attesissima MIUI 12 il 27 Aprile, insieme al nuovo smartphone Mi 10 Youth. In genere la compagnia di Lei Jun è solita attendere la seconda metà dell'anno, ma questa volta il tutto è stato anticipato e molto probabilmente il motivo è il decimo anniversario del brand (proprio ad Aprile). Tuttavia sembra che quest'accelerazione non sia relativa solo all'annuncio, ma anche per quanto riguarda il rilascio effettivo a bordo degli smartphone del brand.

MIUI 12: al via il roll out lo stesso giorno del debutto

La rivelazione arriva da Zhang Guoquan, a capo della sezione software di Xiaomi. Un utente su Weibo ha chiesto se il roll out della MIUI 12 partirà lo stesso giorno dell'evento e il dirigente ha confermato in modo netto che la nuova UI sarà disponibile al 27 Aprile. Ovviamente la cosa ha scatenato un certo interesse da parte degli appassionati cinesi, ma non sono stati rivelati altri dettagli. Anche l'elenco dei dispositivi che riceveranno l'update per primi è da prendere con le dovute precauzioni e Guoquan sono si è sbottonato al riguardo.

Ora, non ce ne dovrebbe essere il bisogno ma è sempre meglio specificare: qualora il roll out partisse davvero dal 27 Aprile, ovviamente si tratta del rilascio del firmware cinese, dedicato ai modelli in patria. Inoltre è probabile che il dirigente faccia riferimento ad una beta pubblica piuttosto che ad una release stabile. Comunque resta da vedere cosa accadrà dopo l'evento di lancio: per fortuna si tratta di attendere solo una manciata di giorni!

