Quest'oggi, 27 Aprile, oltre ad annunciare il Mi 10 Youth per la Cina, Xiaomi ha alzato finalmente il sipario sulla MIUI 12, presentando in toto la nuova versione dell'interfaccia proprietaria. Ecco tutte le novità, tra feature, miglioramenti in termini di sicurezza e smartphone supportati.

MIUI 12 ufficiale: tutto sulla nuova UI targata Xiaomi

Design e animazioni

Il primo punto su cui si è concentrata Xiaomi durante l'evento di lancio della sua MIUI 12 è la fluidità delle animazioni di sistema. La compagnia cinese punta ad una sfida impegnativa, ovvero tentare di competere con la reattività di iOS, andando a rivisitare le animazioni, senza rinunciare al livello di dettaglio. Da segnalare l'introduzione del Meteo dinamico, con vari cambiamenti nell'app di sistema.

Lo stile minimal che da sempre caratterizza l'interfaccia di Xiaomi viene mantenuto a pieno. Tuttavia sono apportate migliorie per rendere il tutto più chiaro e preciso, specialmente quando si parla delle informazioni dello smartphone e del software.

La MIUI 12 porta con sé nuovi live wallpaper (mostrati Mars ed Earth), ancora più dettagliati: le immagini possono essere ingrandite e ruotate. Come anticipato in precedenza, l'UI è la prima con certificazione TÜV Rheinland. Grande spazio anche alla sicurezza grazie al Mask System.

Multitasking, chiamate Ai, Xiaomi Health e Temi

Novità importanti per il multitasking, con l'arrivo di una nuova finestra fluttuante che andrà a sovrapporsi all'app in primo piano. Si tratta di una funzionalità decisamente utile e che permette di sfruttare mappe, messaggistica e tanti altri software in modo immediato. Con la MIUI 12 arrivano le chiamate AI, con tanto di risposta automatica.

La compagnia cinese introduce anche Xiaomi Health, applicazione che beneficia di algoritmi avanzati per il rilevamento e l'elaborazione dei dati sui movimenti, il tutto tramite AI. Per festeggiare i 10 anni del brand cinese, Xiaomi metterà a disposizione una valanga di Temi gratuiti, con un'interfaccia rinnovata per l'apposito software.

MIUI 12: versione stabile e primi smartphone supportati

Secondo quanto annunciato durante l'evento, la MIUI 12 stabile debutterà verso la fine del mese di Giugno. La lista dei dispositivi raccomandati per veder girare al meglio l'interfaccia è la seguente: Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth, Mi 9 Pro 5G, Mi MIX 3, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 8, Mi 8 Youth, Redmi K30 Pro, Redmi K20 Pro.

Per quanto riguarda i dispositivi che riceveranno l'aggiornamento, di seguito trovate l'elenco dei modelli supportati, divisi a scagioni.

Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Redmi K20;

Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Custom Edition, Mi 9 SE, MI 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7;

Mi CC9e, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 Youth Edition, Mi 8 SE, Mi MIX 2, Mi 6, Mi 6X, Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi Note 5.

Le iscrizioni al programma di accesso anticipato sono disponibili per gli utenti asiatici a partire da ora e fino alla mezzanotte del 27 Aprile. Al momento mancano dettagli circa la localizzazione Global e quanto visto fa riferimento al solo firmware cinese.

