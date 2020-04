Nei giorni scorsi Xiaomi ha presentato la sua nuova UI e tra tante novità ecco spuntare anche sfondi inediti e – soprattutto! – i Super Wallpaper Earth e Mars. Si tratta di due live wallpaper dedicati agli utenti che beneficeranno della MIUI 12, già disponibili al download per gli smartphone del brand con la precedente MIUI 11. Non avete un dispositivo Xiaomi ma volete provare i nuovi sfondi animati? Niente paura ed ecco come fare utilizzando qualsiasi smartphone Android!

Super Wallpaper Earth e Mars per tutti: come avere i live wallpaper della MIUI 12 su qualsiasi device Android

Xiaomi's new Super Earth and Super Mars live wallpapers from MIUI 12 look great! Here's a GIF of a ported version on my OPPO Find X2 Pro. Yes, we'll be sharing this soon 😃https://t.co/LZupgsATNR — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 28, 2020

Grazie al lavoro di uno dei developer di XDA è possibile installare i live wallpaper della MIUI 12 a bordo di qualsiasi dispositivo Android, senza alcuna procedura strana. Non dovrete far altro che scaricare i file APK dal link in basso (sono contenuti in un file Zip) e procedere con l'istallazione sul vostro dispositivo. Secondo quanto segnalato i Super Wallpaper Earth e Mars funzionano solo su modelli con Android 8.1 Oreo e superiore; una volta installati i file basterà entrare nella schermata di selezione degli sfondi (come previsto dal vostro smartphone) e scegliere uno dei nuovi sfondi animati.

Qualora non vengano visualizzati basterà scaricare l'app Sfondi di Google (la trovate qui, direttamente dal Play Store) e utilizzarla per applicare i live wallpaper. L'opzione dedicata si trova scorrendo in basso a destra, una volta avviata l'app.

SCARICA I SUPER WALLPAPER EARTH & MARS

