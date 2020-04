MIUI 12: spunta la lista degli Xiaomi e Redmi che la riceveranno

Manca ancora una data o un periodo di rilascio previsto, ma la MIUI 12 dovrebbe essere quasi dietro l'angolo. Solitamente la cadenza annuale cade nei periodi di maggio e settembre, perciò ne potremmo riparlare ufficialmente fra qualche settimana. Abbiamo già dedicato un articolo per raccogliere tutte le novità previste con la nuova UI. Ma quali smartphone riceveranno questo aggiornamento? A questa domanda prova a rispondere una presunta lista dei modelli comparsa in rete, comprensiva di vari terminali Xiaomi e Redmi.

LEGGI ANCHE:

In fissa per Redmi Note 9S? Xiaomi pensa già al prossimo Redmi Note 10

Questa è la lista dei telefoni Xiaomi e Redmi che dovrebbero ricevere la MIUI 12

Ecco quali modelli dovrebbero ricevere la MIUI 12:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Pro, Mi 8

Xiaomi Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi MIX 2

Redmi K30, K20, K20 Pro

Redmi Note 8, Note 8 Pro, Note 7, Note 7 Pro

Redmi 8, 8A, 7, 7A

Inutile aggiungere che l'attendibilità di questa lista è tutta da vedere. Fra l'altro manca uno smartphone come Redmi K30 Pro, mentre è presente nell'elenco Redmi K30, facendoci capire che sia stata realizzata in maniera forse un po' distratta. Cogliamo l'occasione, quindi, per farci piuttosto un'idea su cosa aspettarci sui rilascio da parte del duo Xiaomi e Redmi. È altamente probabile che la MIUI 12 sarà portata su molti più modelli, oltre che su quelli di generazione attuale.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu