MIUI 12: lista ufficiale degli Xiaomi e Redmi che saranno aggiornati

Stamani si è tenuto il lancio ufficiale del nuovo Xiaomi Mi 10 Youth Edition. E come da calendario, il debutto del nuovo modello è stato accompagnato dalla presentazione della tanto attesa MIUI 12. Vi abbiamo già parlato approfonditamente delle novità che saranno introdotte nell'articolo dedicato. A questo punto la domanda che sorge spontanea è la seguente: quali smartphone saranno aggiornati? A questo dubbio ha risposto l'azienda stessa, annunciando la lista ufficiale dei modelli Xiaomi e Redmi che riceveranno l'aggiornamento con la nuova UI.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi rivoluziona la fotocamera rotante con questo nuovo brevetto

Ecco quali smartphone Xiaomi e Redmi riceveranno l'aggiornamento alla MIUI 12

Premettiamo che per il momento questa lista riguarda il pubblico asiatico, in quanto è stato annunciato dalla divisione cinese. Non appena ne sapremo di più per la divisione Global non tarderemo ad aggiornarvi in merito.

Nelle settimane a venire da oggi l'aggiornamento sarà progressivamente reso disponibile dapprima in fase Beta, come sempre. Per la versione Stabile sarà necessario attendere fine giugno, come dichiarato da Xiaomi. Inoltre, il team incaricato ha tenuto a specificare che ci sono alcuni modelli su cui la MIUI si esprimerà al meglio, essendo stata ottimizzata su di essi. E sono i seguenti: Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Youth, Mi 9/Mi 9 Pro 5G/Mi 9 SE, Mi 8/Mi 8 Youth, Mi MIX 3, Redmi K30 Pro, K20 Pro.

Detto questo, vediamo su quali modelli arriverà la MIUI 12 nei prossimi mesi:

Xiaomi

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 9 / Mi 9 Pro 5G / Mi 9 SE / Mi 8 / Mi 8 Explorer Edition / Mi 8 Screen Fingerprint Edition / Mi 8 SE / Mi 8 Youth Edition / Mi 6 / Mi 6X

Mi MIX 3 / Mi MIX 2S / Mi MIX 2

Mi CC9 / Mi CC9 Pro / Mi CC9 Meitu Edition / Mi CC9e

Mi Note 3

Mi Max 3

Redmi

K30 / K30 Pro / K20 / K20 Pro

Note 8 Pro / Note 8 / Note 7 / Note 7 Pro / Note 5

8 / 8A / 7 / 7A / 6A / 6 Pro

S2

Per il momento va segnalata l'assenza “anomala” di alcuni modelli, come tutta l'ultima serie Redmi Note 9, senza contare che c'è Redmi Note 5 ma manca Redmi Note 6. Mancano anche Xiaomi Mi Note 10/10 Pro, per quanto ci sia Mi CC9 Pro, così come Xiaomi Mi 9T/9T Pro, Mi MIX 3 5G, Redmi Note 8T e Redmi Note 7S. È possibile che alcuni di questi vengano aggiunti in corso d'opera, anche perché molti di questi sono dispositivi perlopiù pensati per l'occidente.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu