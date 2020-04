MIUI 12: abbiamo la data di lancio, assieme a tante novità

Da quando Xiaomi ha palesato l'esistenza della MIUI 12, i rumors sulle modifiche apportate si sono sprecati. La realtà vede soltanto una conferma sul logo ufficiale, oltre a qualche piccolo indizio sulle funzioni che vedremo migliorate. Tema Scuro in primis, ma è ovvio che le novità non si fermeranno qui. Ma a questo punto quello che preme a molti è capire quando avremo un comunicato ufficiale: poteva succedere a marzo, ma così non è stato. Il ritardo potrebbe essere effettivamente avvenuto: d'altronde la pandemia di Covid-19 ha rallentato non solo Xiaomi, ma anche Vivo, OnePlus, Realme e OPPO.

MIUI 12: ecco quando dovrebbe essere presentata al pubblico

Fatto sta che secondo le fonti riportate da Xiaomishka il lancio della MIUI 12 dovrebbe avere luogo il 27/28 aprile. I test interni dovrebbero partire successivamente, ovvero il 29 aprile.

Questa voce di corridoio non si limita a questo, specificando anche cosa dovremmo aspettarci dall'edizione 2020 della UI. A partire dalla rivisitazione per animazioni di sistema, gestures full screen ed una nuova interfaccia per le notifiche. Si citano anche cambiamenti alla UI generale, così come per l'app Fotocamera ed i Temi. Temi che, fra l'altro, dovrebbero accogliere anche le opzioni per l'Always-On Display. Sempre in ambito multimediale, si cita l'introduzione del supporto audio Dolby, anche se forse non alla prima release. Lo stesso potrebbe accadere alla nuova schermata di multitasking.

Proseguendo, Xiaomi avrebbe ottimizzato ulteriormente il servizio di pubblicità, ancora presente sulla MIUI 12. Bonus interessante sarebbe l'introduzione dei sottotitoli in tempo reale grazie alle potenzialità dell'AI. Per finire, le ottimizzazioni comprenderebbero anche comparti come la salute e la gestione del refresh rate.

