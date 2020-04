Manca davvero pochissimo al rilascio della nuova UI della compagnia cinese e ogni giorno ci sono sempre novità. Oltre all'annuncio, dopo l'evento del 27 Aprile dovrebbe perfino partire il rilascio (anche se la situazione non è stata chiarita per bene, quindi è meglio prendere tutto con cautela) ed è ovvio che gli appassionati siano presi da una certa smania. Tuttavia proprio in questo periodo bisogna prestare la massima attenzione e stare alla larga da presunte versioni Closed Beta della MIUI 12, palesi fake segnalati anche da Xiaomi.

Xiaomi avvisa i Mi Fan: MIUI 12 Closed Beta, occhio ai fake

In realtà quello delle release fake non è di certo un problema nuovo. Già da diverso tempo circolano collegamenti a presunte campagne di reclutamento per beta tester lanciate dalla compagnia di Lei Jun. Ovviamente si tratta annunci fasulli, che nulla hanno a che vedere con Xiaomi. Le immagini in alto mostrano un changelog della nuova UI e l'iscrizione al programma MIUI 12 Closed Beta, entrambi fake.

L'importanza del brand cinese e soprattutto il successo della MIUI, il tutto unito all'avventatezza di utenti inesperti in cerca di novità e magari di modi per smanettare con il proprio smartphone, basta miscelare questi ingredienti ecco che il danno è fatto.

Vista la situazione è sceso in campo perfino il responsabile della Mi Community indiana, con un messaggio a tutti i Mi Fan. Il succo è semplicissimo: mai scaricare file che non provengono da fonti ufficiali, specialmente per quanto riguarda aggiornamenti di questo tipo. Xiaomi è solita dare il via alle selezioni per i beta test sempre tramite i proprio canali ufficiali, sia social che relativi alla Mi Community.

