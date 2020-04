MIUI 12 sarà la prima certificata TÜV Rheinland, in arrivo con Mi 10 Youth

Questo teaser pubblicato nelle ultime ore parla chiaro: la MIUI 12 sarà la prima a ricevere la certificazione TÜV Rheinland. In cosa consisterà, però, non ci viene ancora specificato e bisognerà attendere la sua presentazione per saperne di più. Ma non sarà necessario attendere ancora, visto che numerose indiscrezioni la danno per certa a fine mese. Il lancio avverrà ovviamente in Cina, come sempre accade, e dovrebbe avvenire contestualmente all'inaugurazione di Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

Il lancio di Xiaomi Mi 10 Youth Edition sarà accompagnato dalla MIUI 12

So, #MIUI12 is about to obtain the German Rhine certification (TÜV Rheinland). It will be the world's first … 😊 P.S. #MIUI12 will be released together with #Xiaomi Mi 10 Youth Edition (#Mi10Lite) 😉👍 https://t.co/NofaDhtUns pic.twitter.com/bsRyX3TaRx — Xiaomishka (@xiaomishka) April 20, 2020

Non fatevi ingannare dal nome, però: con Xiaomi Mi 10 Youth Edition non arriverà un ulteriore modello per la serie di punta. È così da sempre, con la denominazione “Youth” che rappresenta per il pubblico asiatico quella che da noi è conosciuta come “Lite“. Sarebbe quindi lo Xiaomi Mi 10 Lite il primo smartphone a fregiarsi della MIUI 12, seguito poi da tutti i suoi fratelli Mi 10 e Mi 10 Pro. A tal proposito, vi ricordiamo che esiste un'app dedicata che indica la presunta lista dei modelli compatibili: avete già controllato il vostro?

