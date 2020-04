La nuova mini tastiera Bluetooth di Xiaomi YouPin arriva su GearBest | Coupon

Lanciata su Xiaomi YouPin solo alcune settimane fa, ecco che la mini tastiera Bluetooth MIIIW Air 85 debutta anche sullo store GearBest e non poteva mancare un Coupon dedicato. State cercando una soluzione portatile e leggera, per lavorare in tutte le circostanze? Allora date un'occhiata!

Mini tastiera MIIIW Air 85: da Xiaomi YouPin a GearBest, in offerta con Coupon

La tastiera MIIIW Air 85 – lanciata inizialmente su Xiaomi YouPin – è caratterizzata da tasti tondi (85), bordi smussati ed uno spessore di appena 7.8 mm. Insomma si tratta di una mini tastiera Bluetooth perfetta da portare in giro, in modo da potersi dedicare al lavoro (e non solo…) in qualsiasi circostanza e con la massima mobilità. Realizzato in ABS e lega di alluminio, il prodotto può essere collegato tramite connettività BT 4.2 oppure grazie ad un pratico ricevitore wireless USB. Non manca il supporto ad Android, iOS e MacOS (oltre che a Windows, ovviamente) e presenta un rialzo di 8° della parte posteriore, in modo da facilitare la digitazione.

In basso trovate il link all'acquisto della nuova tastiera Bluetooth di Xiaomi YouPin – MIIIW Air 85 – con tanto di Coupon dedicato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu