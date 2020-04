La pandemia del Coronavirus cambierà per sempre il nostro modo di pensare, agire e lavorare. Quando tutto sarà passato, infatti, entrerà a far parte delle vite degli italiani il discorso relativo allo Smart Working. Non più un rimedio da quarantena quindi, ma un vero e proprio nuovo modo di concepire il lavoro. Di certo quella dello Smart Working è già una tematica ampiamente trattata, tuttavia è plausibile che possa diventare un punto fermo non solo per una piccola fetta di lavoratori, ma che si estenda gradualmente ed in pianta stabile al modo di studiare e comunicare nel quotidiano.

Chiaramente, per far sì che il lavoro da casa sia fattibile sarà necessario possedere due requisiti fondamentali: una connessione ad internet ed un PC o notebook all'altezza. Se sul primo non possiamo dispensare particolari consigli, sul secondo requisito possiamo dire la nostra dal momento che la Cina offre, grazie alle numerose aziende operanti nel sistema, una serie di offerte più che competitive nel panorama notebook e 2 in 1. In questa breve guida, quindi, andremo a vedere quali sono i migliori notebook cinesi per lo smart working, distinguendoli non solo per fasce di prezzo, ma anche per destinazione ed utilizzo.

Smart Working: i migliori notebook cinesi per tipologia e prezzo

Come abbiamo accennato, infatti, lo Smart Working andrà inteso d'ora in avanti in senso lato e riguarderà non solo i liberi professionisti ma anche insegnanti, studenti e lavoratori dipendenti di ogni genere, proprio per questo il nostro compito è di indirizzarvi all'acquisto del miglior notebook cinese, più adatto al tipo di al vostro tipo di Smart Working: cercheremo quindi di individuare il prodotto indicato sia per fascia di prezzo che per destinazione d'uso.

Miglior notebook e convertibile cinese per streaming video

Nella tipologia di prodotti dedicati allo streaming, videoconferenze, call e lezioni online, la parola d'ordine è versatilità. Proprio per questo oltre ai notebook, in questa selezione troveranno spazio anche i convertibili 2 in 1. Ci avviciniamo infatti alla fascia di prezzo più bassa, per coloro che sentono la necessità di avere prodotti più compatti pur rimanendo legati all'ecosistema Windows. In tal senso ci troviamo a proporvi dei prodotti che partono da poco più di 100€ e sono perlopiù alla fruizione di contenuti multimediali.

Da 100€ a 199€

CHUWI HeroBook: Un vero e proprio notebook da battaglia, il CHUWI HeroBook si distingue per affidabilità ad un prezzo super contenuto, non disprezzando comunque la possibilità di poter utilizzare gli applicativi più comuni. Il laptop presenta un display da 14.1 pollici IPS Full HD, processore Intel Atom x5-E800, 4 GB di RAM e 64 GB di eMMC, ed è anche il notebook più economico dell'intera guida.

CHUWI Hi10 Air: Grazie all'utilizzo di stylus e tastiera riuscirete ad avere un prodotto estremamente completo e valido per le operazioni più basilari. Pur avendo un comparto hardware modesto, composto da Intel T3 Z8350 e 4/64 GB, questo 2 in 1 garantisce tutti i vantaggi dell'OS di Windows e questo potrà tornare utile sia per svago che per lavoro. Si tratta comunque di una soluzione low cost ed è quindi consigliata a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dei 2 in 1.

Da 200€ a 249€

CHUWI Hi10X: Questo convertibile rappresenta un connubio perfetto tra PC e tablet, con un display touch da 10.1 pollici IPS Full HD ed un processore Intel Gemini Lake N4100 riesce infatti a garantire la portabilità di un dispositivo mobile e la potenza ed affidabilità di un notebook. Correlato di tastiera e penna si presta ad ogni tipo di utilizzo.

CHUWI HeroBook Pro: Il suo predecessore è stato per lungo tempo un vero e proprio best buy per amanti dei dispositivi cinesi e non solo. Il notebook ritorna così nella sua versione Pro con processore Intel Gemini Lake N4000 e comparto memorie da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB SSD. Anche in questo caso troviamo un display da 14.1 pollici allocato in una scocca interamente in plastica che riduce il peso ed il costo.

Miglior notebook cinese per la scuola e navigazione web

Si tratta della categoria di prodotti più richiesta e di più ampia diffusione: notebook utilizzati quotidianamente per seguire lezioni, utilizzare il pacchetto Office, navigare sul web ed altre operazioni che non richiedono uno sforzo eccessivo, ideali per studenti e per tutti coloro che svolgono principalmente un lavoro compilativo. In questo senso troviamo una scelta particolarmente ampia, data da notebook che oscillano tra i 250€ ed i 500€ e che prediligono una stabilità generale, una tastiera distanziata ed un monitor di buon livello. Proprio come per la prima categoria, anche in questo caso saranno disponibili più fasce di prezzo.

Da 250€ a 349€

Teclast F7 Plus: Il primo notebook che vi segnaliamo si fa notare per dimensioni compatte (33.1 x 22 x 1.49 cm) ed un display da 14.1 pollici IPS con risoluzione Full HD. Il dispositivo in questione vi accompagnerà in tutte le operazioni quotidiane senza molti problemi grazie al processore Intel Gemini Lake N4100, 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di SSD. Inoltre, tastiera retroilluminata e touchpad dalle dimensioni notevoli fanno di questo dispositivo un'ottimo alleato per la scrittura.

BMAX MaxBook X14: Si tratta dell'ultimo modello di un brand in forte crescita. In tal senso troviamo dimensioni molto compatte ed un peso piuma (solo 1.5 Kg) per un display da 14.1 pollici IPS Full HD. Anche in questo caso troviamo il supporto dell'Intel Gemini Lake N4100, coadiuvato da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD. Il laptop in questione si pone come alternativa al Teclast per tutti coloro che cercano un prodotto più gratificante esteticamente.

Da 350€ a 499€

CHUWI AeroBook: Ci troviamo in presenza del notebook esteticamente più curato per la fascia di prezzo. Un dispositivo che offre un display da 13.3 pollici IPS Full HD con cornici ridotte al minimo. Lato hardware è supportato dal processore Intel M3-6Y30, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile di altri 128 GB. Un piccolo laptop che supera senza empasse le sfide quotidiane e si presta senza problemi ad un utilizzo in mobilità. Nonostante le dimensioni presenta i tasti ben distanziati e retroilluminati.

Teclast X6 Pro: una vera e propria chicca per gli amanti dei 2 in 1. Questo dispositivo Teclast infatti sveste i panni di prodotto low cost e si presenta con un display 12.6 pollici Touch Screen con risoluzione 3K. Anche in questo caso troviamo un processore M3 accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. A rendere il dispositivo ancor più accattivante poi c'è il peso, solo 860 grammi.

Miglior notebook cinese per lavori di grafica ed elaborazione

Partiamo subito dalla così detta “fascia alta”, vale a dire quei notebook adibiti ad un uso più intenso e dotati di processori all'altezza e scheda grafica dedicata: dei laptop in grado di sostituire le più performanti postazioni fisse, pur offrendo i vantaggi classici dei notebook, come la portabilità. Troverete quindi una categoria di prodotti – come anticipato – dedicato a tutti coloro che affrontano uno Smart Working “duro”, sfruttando programmi di CAD, montaggio video ed elaborazione dati. Inutile sottolineare che questo tipo di notebook è senza dubbio il più costoso, tuttavia in basso potrete trovare diversi modelli suddivisi per prezzo.

Da 600€ a 999€

RedmiBook Pro: Siamo arrivati al secondo modello della serie inaugurata lo scorso anno e che si pone l'obiettivo di rappresentare un'alternativa low budget ai notebook di Xiaomi. Un costo più basso che non significa necessariamente specifiche ridimensionate, questo portatile da 14.1″ IPS Full HD infatti ha dalla sua il processore Intel Core i5-10210U, 8/512 GB e grafica dedicata Nvidia MX250.

Superiore a 1000€

Xiaomi Mi Notebook Pro 2019: Si tratta forse del notebook per eccellenza quando si ricerca un prodotto dal miglior rapporto qualità prezzo: un dispositivo apprezzatissimo e infatti l'azienda ogni anno ne presenta una variante aggiornata con diversi tagli di memoria. Quella che vi consigliamo in questa sede è la variante con Intel Core i7-10510U accompagnato da grafica dedicata MX250, con 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD. Il tutto completato da un display di 15.6 pollici Full HD IPS.

Xiaomi Mi Gaming Laptop: Eccoci al fiore all'occhiello dell'azienda cinese, il laptop da gaming è un concentrato di potenza e qualità costruttiva grazie al suo processore Intel Core i7-9750H, 16 GB di RAM 512 GB di SSD e la grafica dedicata Nvidia RTX 2060. Questo dispositivo ha riscontrato un successo praticamente unanime dal momento che pur essendo un portatile pensato per il gioco non ha “ornamenti estetici” tipici dei notebook da gaming. Al contrario offre un'eleganza senza paragoni.

