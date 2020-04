MiFit Mod+ 4.0.17: notifiche migliorate, emoticon estese ed altre novità | Download

Clicca qui per il changelog completo

1. Migliorate le notifiche (no doppie, testi lunghi )

2. Emoticons estese nei messaggi per BIP, COR, MiB4, MiB3 e MiB3 NFC (con Fw e font mod)

3. Info sonno estese per tutte le band che le supportano

4. Ripristinato Google Fit sync

5. Traduzioni migliorate

6. Ricerca aggiornamenti OTA automatici fw on/off

7. Menu' xShadow accessibile solo con lingua telefono IT o EN

8. Possibilità di forzare aggiornamento AGPS (con flash attivo, quindi occhio a quale Fw avete, altrimenti aggiorna tutto!)

9. Voce TTS Italiana negli allenamenti

10. Possibilità di inviare SMS al rifiuto di chiamata da band

11. Possibilità di scegliere testo SMS

12. Maggiori info sulla band connessa per capire meglio i vostri problemi.

13. Sblocco menu' NFC per le band NFC. Purtroppo però serve una Carta di Identità cinese per utlizzare la funzione. non avendo un hardware per le prove, è il massimo a cui posso puntare al momento

14. Notifiche in maiuscolo on/off

15. Scegli la Lingua del bracciale (tra quelle disponibili nel fw)

16. Forza lingua bracciale (per convertire quelli cinesi in inglesi senza fw mod / metodo alternativo a quello sopra)

18. Con fw e font mod si possono abilitare le emoticons sul bracciale al posto degli orribili punti di domanda

19. Piccolo migliorie generali sulla gestione app