Meizu presenta il nuovo cavo USB Type-C a meno di 7 euro!

Che siate utenti Android o iOS, o che utilizziate un PC, niente è più importante di tenere con voi i cavi d'alimentazione integri, ma soprattutto di averne sempre qualcuno di riserva. Proprio per questo Meizu, che è pronta a lanciare il suo nuovo flagship, ha lanciato il suo cavo USB Type-C, garantendo qualità a prezzo conveniente.

Realizzato con materiali resistenti, il cavo Type-C di Meizu protegge anche il dispositivo

A guardarlo si presenta con un normalissimo cavo USB Type-C, ma l'azienda assicura sia fatto di materiali che garantiscono elasticità anti-groviglio, ma anche tanta resistenza. La nuova soluzione di Meizu può essere utilizzata con caricabatteria con capacità fino ai 5 A e a tutti gli adattatori di carica rapida senza problemi.

A renderlo comunque degno di interesse è la protezione che garantisce ai dispositivi in carica in caso di corto-circuiti, dato che in caso di entrata di oggetti esterni, sospende automaticamente la carica.

Il prezzo in Cina del Cavo USB Type-C è di circa 49 yuan, 6.50€ circa al cambio attuale.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu