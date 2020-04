Flyme 8: arriva la dark mode, con una novità

Nonostante tutte le vicissitudini negative che hanno coinvolto Meizu in questi ultimi anni, il brand non si è mai perso d'animo. Tanto da continuare nello sviluppo del proprio sistema personalizzato di Android, la FlymeOS, arrivando così all'ottava edizione. Sotto questo aspetto, quello relativo agli aggiornamenti, l'azienda cinese è sempre stata criticata aspramente dagli utenti. Speriamo che Meizu 17 possa far dimenticare questo periodo buio ma, al di là di questo, per certi versi il marchio è stato all'avanguardia in questi anni. Alcune funzioni presenti ora su Android 10, infatti, erano già state introdotte sulla Flyme 7. Tra queste, dunque, troviamo anche la dark mode, che adesso arriva ufficialmente anche sulla Flyme 8, con una novità.

Flyme 8 porta la modalità scura su tutte le applicazioni

Come su Android 10, anche la Flyme 8 ora permetterà al sistema di forzare le applicazioni di terze parti per sfruttare la modalità scura. Non si tratta, però, di un'assoluta novità per il brand. Meizu, infatti, aveva introdotto questo tipo di funzione già molto tempo prima che Android 10 uscisse sul mercato. Con la Flyme 7 era possibile, dunque, creare proprio questo tipo di effetto, forzando tutte le app a mantenere una colorazione scura con la dark mode attiva.

Nonostante tutto, anche la Flyme 8 si aggrega al gruppo di produttori che integrano alcune funzioni di Google così come sono state pensate. Anche in questo caso, dunque, il brand cinese si è fatto da parte, implementando l'opzione all'interno del proprio sistema senza alcun ritocco. Questo ha posto le basi, dunque, per un allineamento di tale brand a molti altri competitor.

