Meizu 17T, 17s e 17s Pro non si faranno: i primi dettagli sul futuro della serie

Mancano solo poche ore al debutto di Meizu 17, il nuovo flagship della casa cinese. Il dispositivo arriverà con un display forato per far posto alla selfie camera e l'azienda ha già confermato il supporto al 5G ed un comparto al top. Le indiscrezioni parlano poi di due modelli, ma non è detto che avremo a che fare anche con una versione Pro. Ma quali saranno i prossimi dispositivi dopo il lancio del top di gamma?

Meizu 17: il futuro della gamma dopo il lancio del nuovo flagship

La risposta arriva da una serie di commenti del CMO Wan Zhiqiang, il quale ha snocciolato un po' di dettagli agli appassionati su Weibo. O meglio, più che parlare di dettagli sarebbe meglio usare il termine “smentite” dato che il dirigente ha chiuso le porte a numerosi modelli dati quasi per scontato. Secondo quando riportato, quest'anno mancheranno i modelli Meizu 17T e 17X. I precedenti Meizu 16T e 16X sono stati un regalo gradito ai fan: il primo è mosso dallo Snapdragon 855 e dotato di una tripla fotocamera mentre il secondo arriva con il più modesto Snap 710: in comune hanno il prezzo super accessibile.

A questo punto la domanda è sorta spontanea. Ci sarà il bis per le versioni maggiorate 16s e 16s Pro? Anche in questo caso la risposta del dirigente è stata lapidaria: non ci sarà alcun Meizu 17s e 17s Pro. Ciliegina sulla torta, Wan Zhiqiang – interrogato da un altro utente su Weibo – ha smentito anche l'arrivo di medio di gamma equipaggiati con Snapdragon 765G o MediaTek Dimensity, lasciando intendere che per la seconda metà dell'anno non siano previste soluzioni mid-range 5G.

Ovviamente le risposte del dirigente non sono da prendere in senso assoluto. Sappiamo bene come funzionano le cose, tra smentite, conferme, rumor, leak e quant'altro. Il fatto che Meizu non sia intenzionata a produrre medio di gamma votati al 5G nei prossimi mesi (concentrandosi di fatto solo sulla fascia alta) lascia interdetti, vista anche la diffusione dello standard in Cina (e pian piano anche nei paesi occidentali). Vedremo come si evolveranno le cose: nel frattempo godiamoci il nuovo Meizu 17!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu