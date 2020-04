In questi giorni sono sempre più le conferme circa la caratteristiche della gamma Meizu 17. La data X per la presentazione è l'8 maggio, ma arrivano già alcune importanti conferme, specie sul Meizu 17 Pro.

Meizu conferma che il 17 Pro verrà dotato di una fotocamera da 32 Mpx ultra-wide a 129°

Secondo il portale IT Home, Meizu ha confermato che il flagship Pro verrà dotato di un sensore da 32 mpx ultra-wide, con un angolo da ben 129° gradi, permettendo foto grandangolari molto ampie. Questo dettaglio si va ad aggiungere alle caratteristiche venute fuori precedentemente in merito al design, all'hardware ed al comparto fotografico.

Non ci resta quindi che attendere la presentazione ufficiale della settimana prossima, per scoprire se è stata fatta la mossa definitiva per tornare in alto, o se il software sarà ancora il limite del brand, come accaduto negli anni scorsi.

Cosa ne pensate in merito? Valutereste una soluzione ultra-wide così ampia, o preferite altre feature fotografiche?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu