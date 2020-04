Meizu 17: cominciano le preregistrazioni e su JD spunta anche Meizu 17T

L'evento di lancio di Meizu 17 è fissato per l'8 Maggio e le novità in merito al prossimo flagship continuano senza sosta. Solo poche ore fa abbiamo avuto la “conferma” della presenza di un modello Pro con ricarica wireless mentre le ultime novità parlano di un corpo realizzato in ceramica (qui trovate tutti i dettagli). Ed ora è stato avvistato anche un terzo modello… Meizu 17T, dispositivo smentito proprio qualche giorno fa.

Al via le preregistrazioni per Meizu 17… e c'è anche il 17T

Da pochissimo il nuovo top di gamma della casa cinese è disponibile in preregistrazione. Per i meno esperti, si tratta di una pratica dei produttori (in Cina) che consente di regolarsi sul numero di utenti interessati all'acquisto prima del lancio, in modo da fare pronostici sul numero di unità da immettere all'avvio delle vendite. Come per la stragrande maggioranza degli smartphone, la cosa è avvenuta anche per Meizu 17, prima tramite il sito ufficiale ed ora sui principali store cinesi. Uno di questi, JD.com, tra l'altro uno dei più quotati, ha pubblicato una pagina dedicata… a Meizu 17T.

Questo modello era stato smentito vari giorni fa dal CMO Wan Zhiqiang, il quale ha escluso la possibilità di un proseguimento della serie T (almeno per quest'anno). Quindi, che ci fa questo dispositivo sullo store cinese? Si tratta di una svista di JD oppure c'è qualcosa sotto?

Al momento non vi sono indiscrezioni circa questo presunto modello 17T, né sulla scheda tecnica né per quanto riguarda il design. La pagina di JD ci mostra la parte frontale ma fondamentalmente si tratta del pannello di Meizu 17 (quindi l'immagine potrebbe significare tutto o niente). Inoltre il prezzo riportato dallo store – una cifra astronomica – non ha nulla a che vedere con la cifra finale e verrà aggiornata al momento del debutto (come da trazione).

