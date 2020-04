Meizu 17 e 17 Pro: ecco le prime immagini dal vivo, e non solo

Dopo un tempo praticamente infinito e vari depistaggi, finalmente l'azienda cinese ha confermato la data di uscita del suo nuovo flagship. Ebbene, non finisce qui perché finalmente si è alzato il sipario su Meizu 17, mostrato per la prima volta in modo completo in un'immagine ufficiale.

Aggiornamento 24/04: in rete è comparso un nuovo poster e sono state mostrate le prime immagini dal vivo di Meizu 17 e 17 Pro. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Ecco Meizu 17 nella prima immagine ufficiale: finalmente svelato il design del flagship

1 di 2

Oltre a mettere nuovamente l'accento sul display forato (con cornici bianche), stavolta Meizu ci mostra anche il retro dello smartphone e conferma le colorazioni in arrivo. Meizu 17 debutterà nelle versioni Fantasy Unicorn White e 17-Degree Grey mentre lungo la cornice superiore è possibile intravedere la capsula auricolare. Per quanto riguarda la back cover, confermata la presenza di una Quad Camera orizzontale, posizionate al centro della scocca.

Ancora una volta l'azienda punta alla simmetria e se ciò non è possibile frontalmente a causa del foro… beh, c'è sempre il retro. Infatti i quattro sensori della fotocamera sono separati perfettamente da un flash LED circolare; in basso trova spazio il logo del brand cinese. Infine – come si vede dall'immagine in copertina – Meizu ha dato il via alle pre-registrazioni tramite il sito ufficiale.

Prima di lasciarvi, ecco un piccolo recap delle specifiche, tra conferme ed indiscrezioni. Secondo quanto visto dai vari leak, Meizu 17 dovrebbe avere un display da 6.5″ Full HD+, una soluzione AMOLED con refresh rate a 90 Hz e lettore d'impronte integrato. Ovviamente è confermata la presenza dello Snapdragon 865, con il supporto al 5G Dual Mode (SA/NSA) e tecnologia mSmart 5G.

Non mancheranno il Wi-Fi 6 ed una batteria da 4.500 mAh (confermati), forse con ricarica da 30W (40W per la presunta variante Pro). La Quad Camera dovrebbe essere composta da sensori da 64 + 8 + 5 + 2 MP, ma ovviamente non vi è ancora una conferma al riguardo.

Aggiornamento 24/04

Da qualche ora Meizu ha rilasciato online un nuovo poster, che conferma alcune specifiche tecniche che troveremo a bordo di Meizu 17. All'interno di questa immagine, infatti, si vede chiaramente come lo smartphone sarà mosso da un SoC Snapdragon 865, accompagnato da una memoria interna di tipo UFS 3.1. Sembra, quindi, che l'azienda non sia voluta scendere proprio a compromessi con questa unità.

Su SlashLeaks, poi, sono comparse le prime immagini dal vivo di questi due modelli, quindi, Meizu 17 e 17 Pro. Sul primo modello, dunque, dovremmo trovare un display completamente piatto, caratterizzato dalla presenza di cornici abbastanza contenute. Sembra, poi, che tra la cornice bianca, del pannello, ed il display vero e proprio ci sia una sottile striscia nera. Sinceramente speriamo che tale dettaglio non sia davvero reale, perché si tratterebbe di una caratteristica probabilmente poco apprezzata dagli utenti. Oltre a questo, comunque, in alto a destra risiederebbe il foro per la selfie camera.

Meizu 17 Pro mostra la stessa disposizione della selfie camera ma, in questo caso, i bordi laterali sono curvi. Notiamo, inoltre, la presenza di cornici molto più marcate rispetto al modello standard.

