Meizu 17 5G: abbiamo una data, forse svelata per errore

Di Meizu 17 se ne sono detta di cotte e di crude, anche per quanto riguarda la data di presentazione. Precedenti indiscrezioni – forse un Pesce d'Aprile, ma plausibile visto lo stile dell'azienda per i suoi inviti agli eventi – vedevano nella data del 15 Aprile il fatidico giorno, ma ora un nuovo rumor sembra cambiare le carte in tavola e pare che ci sarà da attendere prima di poter finalmente sapere tutto sul top di gamma.

Meizu 17 potrebbe debuttare il 26 Aprile, ma per ora è solo un'ipotesi

Secondo quanto riportato da un leaker di Weibo, la data di uscita di Meizu 17 sarebbe fissata al 26 Aprile. Il motivo è presto detto: nelle scorse ore lo store di Temi dell'interfaccia Flyme si è arricchito con una novità, un tema ufficiale dedicato proprio al flagship. Stranamente l'icona dedicata all'app calcolatrice presenta le cifre 170426 in bella vista, ovvero 26 Aprile, la presunta data di presentazione di Meizu 17.

Sì, state pensando che si tratti di una forzatura e lo pensiamo anche noi. Tuttavia, il leaker in questione fa notare come il tema sia stato prontamente rimosso dallo store, un segnale che potrebbe far pensare ad un errore da parte dell'azienda cinese. Forse nei prossimi giorni avremmo saputo la data e nell'attesa la compagnia avrebbe accontento i fan – tanti, a dirla tutta – con il tema ufficiale.

Ovviamente invitiamo alla cautela come al solito, ma di certo ne sapremo di più man mano che ci inoltreremo nel mese di Aprile. Per quanto riguarda Meizu 17 e le sue caratteristiche, qui trovate alcune presunte immagini dal vivo. Inoltre sembra che il flagship sia apparso anche su Antutu, con i primi benchmark e alcuni dettagli sulle memorie: la versione da 8/128 GB sarà dotata di RAM LPDDR4X mentre quella superiore LPDDR5 debutterà solo a bordo delle varianti maggiorate.

