Meizu 16T ritornerà con un pannello solare: mai più batteria scarica, ma occhio alle nuvole

Il 1° Aprile è una giornata molto particolare, in cui bisogna prestare la massima attenzione per non incorrere in qualche scherzo. Lo sanno bene gli appassionati di Xiaomi e di OPPO, con due tiri mancini davvero magistrali. A questa sfilata di Pesci d'Aprile non poteva mancare all'appello la rivale cinese Meizu, annunciando un dispositivo molto particolare, pronto a rivoluzione il settore degli smartphone: Meizu 16T nella versione con pannello solare integrato!

Meizu 16T con pannello solare integrato: una rivoluzione che… ah no, è un Pesce d'Aprile…

Anche in questo caso lo scherzo arriva direttamente dalla pagina ufficiale del brand presente su Weibo. Meizu 16T è stato l'ultimo modello del 2019 per l'azienda ed è finito al centro di alcune polemiche riguardanti la certificazione TUV Rheinland (anche se per fortuna tutto è finito per il meglio). Quest'oggi, l'azienda ha annunciato l'arrivo di una nuova variante del flagship, nella colorazione Daylight Orange e dotata di un pannello per la ricarica solare. Una vera e propria rivoluzione, che annulla completamente qualsiasi problematica legata all'autonomia degli smartphone e di certo una feature da aggiungere a tutti i modelli futuri. Bisognerà solo fare attenzione a non restare a secco quando il tempo è parecchio nuvoloso.

Peccato che si tratti di un Pesce d'Aprile e ci vorrà ancora del tempo priva di vedere una simile novità (lacrimuccia). Pensate che gli scherzi possano bastare? Evidentemente no per la casa cinese: il profilo ufficiale di Flyme OS invita gli utenti a chiedere all'assistente vocale AicyAI la data di uscita di Meizu 17, il prossimo top di gamma in arrivo ad Aprile e particolarmente atteso dagli appassionati cinesi. Ovviamente l'assistente non farà altro che restituire risposte sarcastiche, prendendo in giro gli utenti.

Anche in questo caso, quindi, si tratta di uno scherzo ma intanto il debutto del top di gamma è davvero vicino e restiamo in attesa di una conferma (vera) sulla data di lancio.

