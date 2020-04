Meizu 16s Pro Commemorative Edition ci saluta prima di Meizu 17

Resta ormai poco tempo da attendere per scoprire tutto ciò che Meizu 17 porterà con sé come novità. Sappiamo anche la data di presentazione, così come tanti dettagli sulla scheda tecnica da vero top di gamma. Anche se manca veramente poco, è stato deciso di salutare l'attuale serie 16s e quale miglior modo se non creare uno smartphone ad hoc? Nasce così Meizu 16s Pro Commemorative Edition, un'edizione che, data la sua particolare natura, non sarà per tutti.

Meizu 17 è dietro l'angolo, ma Meizu decide di dare l'ultimo saluto alla serie 16s

Stando a quanto annunciato, infatti, Meizu 16s Pro Commemorative Edition sarà rilasciato tramite una speciale lotteria che avverrà sul social asiatico Weibo. Non è chiaro quante unità ci saranno e se verranno successivamente commercializzate al pubblico. Quello che pare certo è che rimarrà un'esclusiva per l'utenza asiatica, salvo stravolgimenti nei piani.

Rispetto al modello tradizionale, questa edizione commemorativa si contraddistinguerà per un'estetica più ricercata. Sul back è possibile innanzitutto notare la scritta “The Last 16“, simbolica della natura intrinseca di questo smartphone. Al di sotto di essa, poi, è inciso un unicorno stilizzato, per sottolineare la natura “unica” di esso.

