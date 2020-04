MediaTek: in arrivo nuovi SoC, fra cui il potentissimo Dimensity 2000

MediaTek non se la sta passando molto bene in questi ultimi mesi. Prima per la falla di sicurezza che ha potenzialmente colpito milioni di telefoni, mettendoli a rischio di essere hackerati. Ultima ma non ultima la vicenda legata ai benchmark “truccati”, al punto tale da spingere 3D Mark a bannare i molti smartphone interessati. Ciò nonostante, il chipmaker sta procedendo al rinnovo della propria gamma di prodotti. A seguire la famiglia Helio c'è la nuova Dimensity, prima con la serie Dimensity 1000 e poi quella Dimensity 800.

Nuovo evento di presentazione per MediaTek: ecco quali dovrebbero essere le novità

Per il momento gli smartphone che montano questi nuovi SoC MediaTek sono ancora pochi, fra cui OPPO A92s ed uno dei vari modelli Reno 3. A questi se ne aggiungeranno altri, specialmente dopo l'evento ufficiale che avrà luogo il prossimo 7 maggio. Il teaser si fa forte dello slogan di “5G per tutti“, sulla linea adottata da molti produttori di un progressivo spostamento verso le nuove reti.

Non ci vengono dati altri dettagli ma in nostro aiuto arriva su Weibo il leaker Digital Chat Station. La famiglia Dimensity dovrebbe arricchirsi di due nuove versioni dei succitati Dimensity 1000 e 800, con velocità di clock maggiori. Si menziona anche il possibile lancio del Dimensity 2000, il chipset più potente mai prodotto da MediaTek. Novità anche sotto il fronte entry-level, con il nuovo MT6853, potenzialmente l'erede del diffusissimo MT6753.

