LineageOS 17.1 porta Android 10 su Xiaomi, OnePlus, ASUS e ZUK

Fra le tante custom ROM che circolano in rete, la LineageOS è una delle più apprezzate. Nata dalle ceneri della fu CyanogenMod, è adesso stata portata alla nuova versione LineageOS 17.1. Basata sull'ultimo firmware di Android 10, l'ultima declinazione del progetto open-source porta con sé diverse novità. E come per le edizioni precedenti, i ragazzi l'hanno resa disponibile per alcuni degli smartphone di Xiaomi e OnePlus, ma anche ZUK e ASUS.

Android 10 a tema LineageOS 17.1 diventa realtà su alcuni modelli Xiaomi e non solo

Le novità della LineageOS 17.1 le trovate a fine articolo, dopo la lista degli smartphone per i quali è possibile installarla. Vi ricordiamo che, come per tutte le custom ROM, è necessario munirsi di una custom recovery che ci permetta di flasharla. In tal caso, vi rimandiamo alle relative guide per eseguire la procedura richiesta.

Xiaomi

OnePlus

ZUK

ASUS

Ecco il changelog completo della LineageOS 17.1:

Clicca per estendere Aggiunta la funzione di screenshot parziale per permettere di selezionare una più piccola porzione di schermo.

Introdotto il Theme Engine della CyanogenMod 13.0 La nuova app AOSP ThemePicker è stata adattata per avere la precedente gamma di accenti Styles. Abilitato il supporto per il cambio di font, forma delle icone (sia Quick Settings che Launcher) e stile delle icone (per esempio le icone Wi-Fi e Bluetooth).

Trebuchet può nascondere le app dal launcher anche tramite sensore d'impronta.

Unite fra loro le patch di sicurezza da ottobre 2019 fino a marzo 2020.

Disponibile di nuovo Wi-Fi Display.

Supporto agli schermi d'impronte nel display.

Supporto alle fotocamera a scomparsa e rotanti.

Supporto a varie lingue (australiano, lituano, lettone, olandese, romeno, sloveno e serbo).

Le emoji della tastiera AOSP sono state aggiornate allo standard Emoji 12.0.

WebView è stato aggiornato a Chromium 80.0.3987.132.

