LineageOS 17.1 porta Android 10 su Realme 2 Pro e LeEco Le Max 2

Lì dove non arriva il supporto ufficiale arriva il modding, potrebbe dire qualcuno. La “storica” frammentazione che permea il mondo Android comporta che gli aggiornamenti non vengano portati avanti per molto. Ciò che ne consegue è che smartphone più o meno datati, specialmente se di fascia medio/bassa, non riusciranno ad essere portati ad Android 10. In questo caso può aiutare la LineageOS 17.1, una delle custom ROM più apprezzate nell'ambiente della personalizzazioni software non ufficiali. Anche perché da oggi, nella lista degli smartphone compatibili, ci sono anche LeEco Le Max 2 e Realme 2 Pro.

Da oggi la LineageOS 17.1 è disponibile su Realme 2 Pro e LeEco Le Max 2

Nelle scorse settimane abbiamo constatato come la LineageOS 17.1 sia arrivata su diversi modelli Xiaomi, ma anche OnePlus, ASUS e ZUK. Siamo certi che diversi nostri lettori abbiano ancora da parte (se non come macchina principale) un LeEco Le Max 2, modello pluri-apprezzato del 2016. I suoi pregi dell'epoca? Una costruzione notevole, un ampio display Quad HD ed il prestante Snapdragon 820.

Storia a parte la fa Realme 2 Pro, modello decisamente più modesto, così come recente. Lanciato nel 2018, puntava al segmento mid-range con il suo Snapdragon 660. Fatto sta che il primo è fermo addirittura ad Android 6 Marshmallow, mentre Realme è stato aggiornato al penultimo Android 9 Pie e dovrebbe ricevere Android 10 a giugno. Nel frattempo, potete usufruire della LineageOS 17.1 per avere un assaggio più personalizzato dell'ultima iterazione del robottino verde.

