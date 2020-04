Lenovo Legion avrà la ricarica più rapida della storia

Al contrario del mondo PC, Lenovo fatica ancora a trovare un posto ben saldo all'interno del mondo degli smartphone. Specialmente nella fascia alta, dove l'azienda soffre la concorrenza di brand più blasonati e storicamente più piazzati nel settore. Per questo sta cercando di trovare nuove strade per farsi notare ed una potrebbe essere quella degli smartphone da gaming. A breve sarà lanciato Lenovo Legion, modello che potrebbe dare del filo da torcere ai vari Black Shark, ROG e Red Magic. Avrà caratteristiche di alto rilievo, a partire dalla ricarica rapida, la cui potenza sarà la più alta mai vista finora.

Lenovo Legion si prepara ad infrangere tutti i record in fatto di ricarica rapida

I teaser parlano chiaro: Lenovo Legion potrà vantare una ricarica rapida a 90W. Un upgrade notevole, se si considera che finora lo smartphone che si era spinto più in là sono i top di gamma OPPO e Realme. Per non parlare di Black Shark 3 Pro, l'altro smartphone videoludico in grado di arrivare a 65W. Ma capirete bene che, se i 90W fossero effettivi, non ci sarebbero storie: Lenovo Legion diventerebbe così lo smartphone di riferimento sotto questo profilo.

Restiamo ancora un pelo scettici: il primo teaser sembrerebbe essere stato cancellato e attualmente non ve n'è traccia sui social. Il secondo, invece, è stato pubblicato da un insider, ma sembra proprio che siano legittimi. Insomma, siamo veramente curiosi di capire se Lenovo Legion si accaparrerà questo record. Se foste curiosi di scoprire che altre caratteristiche avrà, vi rimandiamo all'articolo precedente.

