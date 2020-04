L'ecosistema Xiaomi si fa sempre più vasto e col passare del tempo i prodotti appartenenti alla smart home ed alla casa, più in generale, hanno quasi eguagliato per importanza il comparto smartphone, tanto da ritagliarsi degli spazi importanti anche in sede di presentazione ufficiale. Proprio per questo oggi vi riportiamo un'offerta interessante di Banggood che, solo per 48 ore permetterà a tutti di acquistare il lavavetri wireless Xiaomi Lofans a 45€ anziché 74.9€.

Xiaomi Lofans: il lavavetri Wireless è in offerta lampo su Banggood

Come avrete intuito, lo sconto sull'acquisto del lavavetri wireless di Xiaomi è consistente: per poco più di 2 giorni avrete la possibilità di usufruire di un taglio di prezzo pari al 39%. Ma cosa rende questo prodotto così interessante?

Il funzionamento del lavavetri Wireless del brand è molto simile a quello dei mop elettrici utilizzati per i pavimenti. Grazie infatti ad un serbatoio di 120 ml, un motore interno che garantisce una potenza di aspirazione a 1500 pa ed una batteria integrata avrete la possibilità di pulire a velocemente ed a fondo ogni vetro.

Il prodotto potrà essere infatti utilizzato per circa 25 minuti con una carica completa (ed impiegherà 160 minuti per ricaricarsi completamente). Inoltre l'intero Xiaomi Lofans è dotato della certificazione IPX4: non dovrete – quindi – prestare particolare attenzione nel lavaggio e nell'utilizzo. Come abbiamo già anticipato il prodotto si trova in offerta lampo e, per acquistarlo a questo prezzo, basterà cliccare sul box in basso e procedere all'acquisto, senza la necessità di dover applicare alcun coupon.

