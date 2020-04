Dopo aver pensato alla produttività durante lo Smart Working, stavolta puntiamo alla salute con una nuova offerta, a questo giro dallo store GearBest. Si tratta di una soluzione sia utile per chi lavora da casa, ma anche per tutti gli utenti in cerca di un modo per non affaticare la vista quando sono al PC. Stiamo parlando della lampada da schermo di Basus, prodotto pratico ed economico, in sconto con Coupon.

La lampada da schermo di Baseu è in sconto con Coupon sullo store GearBest

La lampada da schermo Baseus DGIWK-01 è un dispositivo utile per chi non riesce a trovare beneficio con l'illuminazione della propria stanza, nemmeno utilizzando una lampada da scrivania. Il prodotto Baseus si fissa direttamente sul bordo superiore del display, in modo da illuminare direttamente lo schermo e da offrire un pratico supporto per non affaticare la vista (grazie all'effetto anti luce blu). Il dispositivo si alimenta tramite USB ed offre tre diversi livelli di temperatura (luce fredda, calda e mista) tramite l'apposita manopola presente sul lato destro.

In basso trovate il link all'acquisto direttamente da GearBest, insieme al Coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato.

