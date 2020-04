iQOO UI ufficiale: in arrivo la nuova interfaccia del sub-brand

Sono lontani i tempi in cui i sub-brand erano soltanto dei surrogati utilizzati per dividere la propria strategia commerciale. Entità come Redmi e Realme hanno dimostrato forte autonomia, non soltanto nel lancio di prodotti diversi dagli smartphone ma anche nel divenire un brand solido ed dipendente. Lo stesso sta per accadere con iQOO, nato da una costola di Vivo ma con un'identità ben precisa. La ragione social di questa società è ben precisa: proporre smartphone potenti a prezzi accessibili.

Anche iQOO avrà la sua interfaccia proprietaria: ecco da quando

Tenere i costi quanto più bassi possibili comporta degli ovvi compromessi, a partire dal software. Ogni sub-brand parte affidandosi quanto più possibile alla casa madre, come nel caso di iQOO e Vivo. Anziché dover sviluppare un software da soli, si sono affidati alla Funtouch OS che abbiamo potuto conoscere ed apprezzare sugli smartphone vivo. A metà strada, poi, hanno virato sulla Monster UI, una declinazione pensata per gli ultimi modelli da quando è stato rilasciato Android 10.

Ma questo cambierà nel corso dei prossimi mesi. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale: è in fase di lavorazione la iQOO UI. Anche il sub-brand Vivo potrà fregiarsi di un'interfaccia proprietaria, ottimizzata sulla base delle proprie esigenze. Lo stesso è accaduto proprio a Realme, il sub-brand di OPPO, anch'esso da poco arricchitosi di un proprio software.

Per il momento come sarà fatta la UI non ci viene ancora detto. Sappiamo che arriverà da metà giugno e che verrà rilasciata per i seguenti modelli: iQOO, Neo, Pro, Neo 855 e Neo 855 Racing. Quasi sicuramente la lista comprende anche iQOO Neo 3, non ancora annunciato ufficialmente ma comunque svelato fra pochi giorni.

