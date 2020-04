Dopo settimane di indiscrezioni e di conferme – con tante anticipazioni sul prezzo di vendita – iQOO Neo 3 è ufficiale e punta a non fare prigionieri grazie ad un prezzo super abbordabile ed una scheda tecnica senza troppi compromessi. Andiamo a scoprire tutto sul nuovo flagship economico del brand cinese!

iQOO Neo 3 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

A distanza di due mesi dal lancio del fratello maggiore, finalmente debutta anche iQOO Neo 3, uno dei dispositivi più attesi di questo periodo viste le aspettative per quanto riguarda il prezzo di vendita. Il design del dispositivo ricalca quanto visto con il modello Neo 3, seppur con alcune differenze nel modulo fotografico. Il flagship monta un display IPS da 6.57″ di diagonale con risoluzione Full HD+ e rapporto in 20:9; ancora una volta troviamo un foro nell'angolo in alto a destra, con una selfie camera da 16 MP. Tornando al pannello, si tratta di una soluzione con supporto HDR10, con un refresh rate a 144 Hz.

Vale la pena sottolineare che la frequenza di aggiornamento del pannello è una soluzione adattiva: può essere impostata a 60/90/120/144 Hz oppure lasciata in modalità automatica dove il sistema adatterà l'immagine in modo intelligente in base alle esigenze dell'utente.

La sicurezza è affidata ad un lettore d'impronte digitali posto di lato, integrato nel pulsante di accensione. Ovviamente iQOO Neo 3 è mosso dal SoC Snapdragon 865, accompagnato da 6/8/12 GB di RAM (stavolta LPDDR4X) e storage UFS 3.1. Il tutto è supportato dalla tecnologia Multi Turbo 3.0 di Vivo composta dalle feature “Central Acceleration Engine”, “AI Acceleration Engine”, “Network Acceleration Engine”, “Game Acceleration Engine”, “Cooling Acceleration Engine” e “Compilation Enhanced Acceleration Engine”. Questa punta ad un miglioramento delle prestazioni in toto, andando ad impattare su molteplici aspetti del device.

Il pacchetto connettività offre il supporto Dual Mode 5G (SA/NSA) e il Wi-Fi 6, insieme all'NFC e Bluetooth HP (ad alta potenza, in grado di supportare una distanza di trasmissione fino a 130 metri). Non manca poi un sistema di raffreddamento avanzato, composto da 11 strati differenti (in grado di ottenere un abbassamento delle temperature fino a 10°, nei casi più estremi).

Batteria e ricarica

Lato autonomia, iQOO Neo 3 presenta una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 44W (cablata). Questa è in grado di ricaricare il flagship del 50% in appena 20 minuti; si sale a 58 minuti per raggiungere il 100%.

Fotocamera

Non manca poi una tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP: il sensore principale è accompagnato da un grandangolo con FOV 112° ed un obiettivo macro. Presente la funzionalità Hyper-HDR, che consente di scattare foto di qualità anche nelle condizioni di luce più ostinate. Come anticipato poco sopra, frontalmente abbiamo una fotocamera da 16 MP per gli autoscatti.

Scheda tecnica (in arrivo)

dimensioni di 163.71 x 75.55 x 8.93 mm per un peso di 198.1 grammi;

per un peso di 198.1 grammi; display IPS da 6.57″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel), rapporto in 20:9, HDR10;

con risoluzione (2408 x 1080 pixel), rapporto in 20:9, HDR10; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 fino a 2.84 GHz;

fino a 2.84 GHz; GPU Adreno 650;

6/8/12 GB RAM LPDDR4X;

RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 3.1 ;

di storage ; lettore d'impronte digitali laterale ;

; Tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolo FOV 112°, macro, PDAF, Flash LED

con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolo FOV 112°, macro, PDAF, Flash LED Selfie Camera da 16 MP (f/2.0);

(f/2.0); batteria da 4.500 mAh con ricarica da 44W ;

con ricarica da ; Supporto 4G/ 5G SA NSA, Wi-Fi 6 , Wi-Fi Tri Band, Bluetooth HP, NFC , USB Type-C, mini-jack 3-5 mm , supporto AAC/SBC/aptX/LDAC, GPS-Gloanass-Galileo-Beidou;

SA NSA, , Wi-Fi Tri Band, Bluetooth HP, , USB Type-C, , supporto AAC/SBC/aptX/LDAC, GPS-Gloanass-Galileo-Beidou; sistema operativo Android 10 sotto forma di iQOO UI.

iQOO Neo 3 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di iQOO Neo 3 è di 2.698 yuan (352€) per la versione da 6/128 GB. Il dispositivo soffia il posto a Redmi K30 Pro e diventa lo smartphone con Snapdragon 865 più economico sulla piazza. Il modello da 8/128 GB costa invece 2.998 yuan, circa 392€ al cambio; si sale a 3.298 yuan (431€) per la 12/128 GB, fino ad arrivare al prezzo di 3.398 yuan (444€) per la variante da 8/256 GB.

I preorder partono oggi in Cina, mentre per le vendite vere e proprie bisognerà attendere il 29 Aprile.

