La data di uscita di iQOO Neo 3 è stata ufficializzata in modo davvero originale, con una serie di poster rilasciati attraverso Animal Crossing: New Horizons. Il debutto è fissato per il 23 Aprile: ci si aspetta un dispositivo di tutto rispetto, mosso dallo Snapdragon 865, e – secondo le ultime indiscrezioni – il suo punto di forza sarà il prezzo super accessibile.

iQOO Neo 3 potrebbe essere il flagship con Snap 865 più economico sulla piazza

Un leaker cinese ha pubblicato quella che dovrebbe essere la pagina promozionale di iQOO Neo 3, la quale riporta il presunto prezzo del dispositivo. Secondo quanto si legge, il flagship arriverà ad una cifra allettante, 2998 yuan (circa 389€ al cambio attuale) presumibilmente per il modello base. Il prezzo è simile a quello di Redmi K30 Pro e se confermato farebbe del dispositivo uno dei più economici con Snapdragon 865.

Ad offrire un'ulteriore “conferma” è il leaker DigitalChatStation, che paragona il prezzo di vendita di iQOO Neo 3 proprio al già citato K30 Pro. Il flagship dovrebbe essere il rivale diretto del modello top di Redmi e secondo l'ultimo poster ufficiale… beh, potrebbe presentarsi come un'alternativa valida (al netto di alcune differenze).

Infatti, il teaser che trovate in copertina, conferma la presenza di un pannello con refresh rate a 144 Hz, così come quella delle memorie UFS 3.1. Ovviamente non mancherà la RAM LPDDR5 mentre la batteria dovrebbe essere un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida a 44W. Tornando al display, dovremmo trovarci di fronte ad una soluzione IPS da 6.6″ Full HD+, con tanto di un foro per la Selfie Camera. Al momento siamo in attesa di ulteriori dettagli sulle specifiche.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu