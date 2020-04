iQOO Neo 3 si svela e si prepara al nuovo record Antutu

Ci credereste se vi dicessi che la data di presentazione per iQOO Neo 3 sarebbe stata rivelata tramite l'ultimo Animal Crossing? Nonostante sia stata adottata una manovra di marketing con un gioco così rilassato, sarà uno smartphone dedito ad offrire prestazioni quanto più elevate possibili. L'azienda ci ha abituati alla volontà di proporre sul mercato dispositivi che puntino quasi tutto sulla potenza. Lo farà anche questo Neo 3, a partire dal display in grado di girare a 144 Hz, senza considerare l'impianto hardware di altissimo livello.

Aggiornamento 17/04: in arrivo fra pochi giorni, i render ufficiali ci rivelano come sarà la parte posteriore di Neo 3. Trovate tutto a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO, Vivo ed Apple aumentano i prezzi: ecco perché

La classifica di Antutu si prepara ad avere un nuovo leader: iQOO Neo 3

Sommando rumors e teaser, iQOO Neo 3 sarà l'ennesimo top di gamma con Snapdragon 865. Il display IPS da 6.6″ Full HD+ non sarà il massimo del settore (Hz a parte), mentre non si può dire lo stesso per le memorie. Essendo supportati dal SoC made in Qualcomm, gli standard adottati saranno LPDDR5 e UFS 3.1.

Questo permetterà ad iQOO Neo 3 di essere ai vertici in quanto a potenza, come dimostra il punteggio record ottenuto su Antutu. La versione in questione è quella da 8/256 GB, ma è possibile che ci sia anche una versione con 12 GB di RAM. Fatto sta che i 608.801 punti sono persino superiori a quanto visto con OPPO Ace 2, attualmente il migliore su Antutu.

Aggiornamento 17/04

Curiosi di sapere come sarà fatto iQOO Neo 3? L'azienda ha deciso di soddisfare la vostra curiosità, rivelandolo nei primi render ufficiali. Appare molto particolare la colorazione adottata, anche se reputo troppo estremo il gradiente visualizzato. Più probabile che sia una rappresentazione delle due colorazioni in cui sarà proposto, fra Nero e Blu.

Non vediamo la parte frontale, mentre quella posteriore sfoggia una tripla fotocamera in linea con il design di molti smartphone di questi mesi. Un modulo abbastanza ingombrante, seppur non vi sia un teleobiettivo a periscopio che richieda uno spazio maggiorato. Se si guarda bene sul lato sinistro, è possibile scorgere l'intaglio necessario per accogliere il sensore ID laterale.

Di iQOO Neo 3 vediamo anche la certificazione 3C, con la quale poter avere una panoramica più esaustiva sul comparto batteria. Viene indicata una ricarica rapida a 44W per un'unità che si vocifera dovrebbe essere da 4500 mAh.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu