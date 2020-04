iQOO sta per mettere in vendita le sue prime cuffie

Anche se è “soltanto” una costola di Vivo, il brand iQOO si sta rivelando molto interessante. Fino ad oggi l'azienda ha dimostrato di poter occupare quella fascia di mercato che contiene smartphone potenti ma a costi contenuti. Pur non essendo un nome noto, è in grado di proporre veri e propri top di gamma con le ultime soluzioni Qualcomm e tecnologie all'avanguardia. E come stanno dimostrando tutti i sub-brand in gioco, anche iQOO vuole proporre la sua linea di accessori.

iQOO vuole buttarsi nel mondo delle cuffie, anche se…

The iqoo earphones which came bundled with the iqoo 3 had similar design, I hope these ones are equally awesome 😀.#iqoo #iQuestOnAndOn #iQOONeo3 pic.twitter.com/zbjgpQx0Lk — Mukul Sharma (@stufflistings) April 28, 2020

All'interno della confezione di iQOO 3 è presente una dotazione di tutto rispetto, pur non essendo un prodotto eccessivamente premium sotto il profilo del prezzo. Oltre agli accessori standard ci sono anche un paio di cuffie, le iQOO Earphones, finora limitate alla sola scatola di vendita. Ma l'intenzione dell'azienda è quella di metterle in vendita per tutti coloro fossero interessati nel provarle senza necessariamente acquistare lo smartphone.

Avrete capito che non ci troviamo di fronte a cuffie Bluetooth, sottolineano il vantaggio degli smartphone iQOO, ancora dotato di ingresso mini-jack. Questo potrebbe deludere alcuni, dato che moltissimi smartphone della concorrenza ne sono ormai sprovvisti.

