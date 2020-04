Dopo un bel periodo di pausa dovuto all'emergenza in atto (e per far spazio ai beni di prima necessità) Yi Outdoor 1080p torna disponibile su Amazon con tanto di spedizione Prime. E ovviamente non poteva mancare un Coupon per festeggiare a dovere, ma le novità non si fermano qui. Infatti l'azienda ha lanciato anche la nuova IP Camera KAMI Wire-free, un'altra soluzione da esterno… al 50% di sconto!

IP Camera Yi Outdoor 1080p e Kami wire-free in sconto con Coupon Amazon e spedizione Prime

La videocamera di sorveglianza da esterno Yi Outdoor 1080p è una nostra vecchia conoscenza. Dotata del rilevamento dei movimenti con notifiche push personalizzabili, risoluzione in Full HD, visione notturna, audio bi-direzionale, supporto a Yi Cloud e compatibilità con Alexa ed Echo Show, si tratta di una soluzione sempre vincente.

Il dispositivo è in sconto su Amazon grazie al Coupon YIESTERNO: il codice potrà essere utilizzato fino alle 23:59 di Sabato 25 Aprile e permette di risparmiare il 22% (il prezzo scenderà quindi a 46.99€). In basso trovate il link all'acquisto.

Le novità in salsa Yi non si fermano: l'azienda ha lanciato la nuova KAMI Wire-free, IP Camera da esterno nuova di zecca senza fili e con batteria ricaricabile. In questo caso basterà usare il Coupon KAMIESTERNO per risparmiare il 50% (il prezzo scenderà a 69.49€). Qui sotto trovate la pagina dedicata al prodotto, sempre su Amazon.

Anche in questo secondo caso il codice sconto potrà essere utilizzato entro e non oltre le ore 23:59 di Sabato 25 Aprile.

