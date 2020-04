Il nuovo idropulsore portatile Alfawise WF-330E debutta in offerta lampo

Tornano le offerte di GearBest con il nostro appuntamento di metà settimana, oggi dedicato all'igiene orale grazie all'idropulsore portatile Alfawise WF-330E, nuovo prodotto lanciato a prezzo scontato sullo store cinese (per un periodo limitato di tempo).

Alfawise WF-330E è il nuovo idropulsore portatile, disponibile in offerta lampo su GearBest

Il nuovo idropulsore portatile Alfawise WF-330E è dotato di dimensioni compatte, presente la certificazione IPX7 ed offre quattro modalità di pulizia, in base alle esigenze dell'utente. Il dispositivo è in grado di produrre un getto di 140PSI, ideale per la pulizia dello spazio interdentale. Presente all'appello un contenitore da 190 ml, la funzione di spegnimento automatico (sempre gradita) ed una batteria integrata da 1.200 mAh.

Come anticipato in apertura, il nuovo idropulsore Alfawise è disponibile a prezzo scontato su GearBest, con tanto di spedizione gratis. In basso trovate il link alla pagina del prodotto.

