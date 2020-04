Huawei porta l’AI anche nelle tastiere, con Xploree AI

Continua l'opera di indipendentismo da parte di Huawei nei confronti di Google. Da quando l'AppGallery è disponibile per tutti, non solo in Cina, l'azienda sta portando su di esso tante app. La strada è ancora lunga per poter affermare di poter fare a meno di Big G. Ma nel frattempo si aggiungono elementi importanti come HERE WeGo, Assistant e Qwant. Senza contare piattaforme come Huawei Music e Video e l'aggiunta di un assistente vocale. Un nuovo elemento è Xploree AI, un'app di tastiera con cui Huawei ha fatto partire una collaborazione.

L'app Xploree AI debutta sull'AppGallery di Huawei: come funziona?

Sviluppata dall'indiana KeyPoint Technologies, Xploree AI è una tastiera pensata principalmente proprio per il pubblico in India. Supporta comunque 150 linguaggi di tutto il mondo, oltre a 28 idiomi dell'India, integrando funzionalità di translitterazione automatica, personalizzazione grafica ed emoticon. Il tutto è condito da features AI, come anticipa il nome stesso, cercando di analizzare quanto scriviamo e comportandosi di conseguenza. Tramite l'ausilio delle reti neurali, l'app è in grado di acquisire componenti chiave dalle frasi inviate e ricevute.

Ecco un esempio: “Hey, piani per stasera?” “Per ora niente… Andiamo fuori a cena. Mi andrebbe del cibo italiano. Che ne dici di una pizzeria?“. In questo caso il software capisce qual è l'esigenza e può proporre un'app per prenotare un ristorante. Lo stesso può accadere per le previsioni meteo, la riproduzione di musica e tanto altro.

L'app Xploree AI sarà resa disponibile su tutti gli smartphone Huawei ed Honor in India. Per il momento, infatti, anche se è disponibile sul Play Store non è installabile sugli smartphone italiani. Vedremo se il supporto verrà allargato anche al nostro paese.

