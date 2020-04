Huawei, Xiaomi, OPPO, OnePlus e non solo: in arrivo le notifiche unificate

È in arrivo una rilevante novità per ciò che concerne l'aspetto delle notifiche Android. L'ente Android Unified Push Alliance ha confermato la ricezione della conferma da parte di numerosi produttori cinesi. Fra questi figurano Huawei ed Honor, ma anche OPPO, Realme e OnePlus, i quali hanno aderito all'ultimo standard T-UPA0002-2019. Ciò significa che tutti questi brand introdurranno le notifiche push unificate.

Aggiornamento 08/04: si aggiungono nuove aziende al consorzio, trovate l'elenco a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi MIX Alpha è il flagship del futuro: eccolo nelle prime immagini dal vivo

Notifiche unificate: nasce un consorzio fra Huawei, OPPO e OnePlus

Fino ad oggi, infatti, queste società avevano fatto affidamento ai propri sistemi di notifiche all'interno delle rispettive custom ROM basate su Android, anziché affidarsi al servizio di notifiche push di Google. Per ovviare a ciò, il Ministry of Industry and Information Technology of China ha creato l'Unified Push Alliance, unendo le notifiche push inviate dalle app. All'interno di questa “alleanza” ci sono anche altri OEM cinesi, come Xiaomi e Qihoo 360, ma anche Alibaba e JD. L'obiettivo è quello di creare un sistema di notifiche che non andasse a risvegliare le app, in modo tale da preservare maggiormente l'autonomia.

Nel caso di Huawei ed Honor, tale supporto verrà introdotto all'interno della nuova EMUI 10, mentre per OPPO sarà il caso della ColorOS 3.0 e superiori. Realme si incaricherà di aggiornare tutti i propri modelli, mentre OnePlus renderà compatibili tutti i modelli da OnePlus 5 in poi. I relativi aggiornamenti sono attesi anche per Xiaomi, Vivo ed iQOO, anche se non c'è ancora una data specifica.

Aggiornamento 08/04

Dallo scorso settembre si sono aggiunte altre aziende al consorzio che risponde al nome di Unified Push Alliance. Fra i nuovi membri troviamo brand come Xiaomi, Redmi, Vivo, iQOO, ZTE, Samsung e Smartisan.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.