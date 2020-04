Huawei Watch GT 2e: il nuovo update attiva la funzionalità SpO2

Abbiamo visto, poco tempo fa, l'arrivo sul mercato di un nuovo smartwatch targato Huawei. Si tratta, nello specifico, di Huawei Watch GT 2e e rappresenta una variante del GT 2 leggermente più votata agli sportivi. Al suo interno, infatti, è presente il monitoraggio di tantissime attività diverse, coadiuvate da una batteria che offre un'autonomia di tutto rispetto. Questo dispositivo, però, presenta molto altro e con il nuovo update può davvero definirsi completo.

GT 2e si migliora ancora, sotto tanti aspetti

Da quello che abbiamo potuto vedere, Huawei Watch GT 2e sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento. Si tratta della versione 1.0.1.20 ed il suo peso è di 50,09 MB. All'interno di questo update, dunque, oltre ad essere stati corretti alcuni bug ed imperfezioni del sistema, è stato attivato anche il monitoraggio del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Si tratta, nello specifico, della funzionalità conosciuta come SpO2, che ancora non era disponibile per gli utenti.

Ora finalmente questo prodotto può definirsi completo e, soprattutto, dedicato ad un certo tipo di utenti. Gli sportivi, in particolare, apprezzeranno tutte queste funzioni dedicate alla forma fisica e al monitoraggio delle diverse attività, al chiuso o all'aperto.

