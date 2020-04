Huawei Vision X65 ufficiale: parte la conquista all’OLED

Come da calendario, oggi in Cina si è tenuta la presentazione ufficiale della famiglia Huawei P40. Il keynote non si è soffermato unicamente sugli smartphone, lanciando sul mercato anche la Huawei Vision X65. La nuova smart TV era già stata avvistata negli scorsi giorni e ora ce l'abbiamo davanti gli occhi, perlomeno sotto forma di immagini e specifiche. Per il momento la serie di TV di casa Huawei faticano ad uscire dalla Cina, focalizzandosi sull'espansione prima in madre patria. Una strategia simile a quella della rivale Xiaomi, soltanto adesso ufficialmente presente in Europa dopo anni di successi in Cina.

Huawei Vision X65 è la nuova smart TV, adesso con pannello OLED

Il lancio della Huawei Vision X65 rappresenta a tutti gli effetti la separazione della propria proposta in due serie differenti. Nel 2019 c'è stato il lancio della serie V, composta 3 modelli con pannelli LCD e diagonali che spaziano dai 55″ ai 75″. La nuova arrivata si infila proprio nel mezzo, usufruendo di uno schermo da 65″ la cui principale novità è la tecnologia adoperata. Niente più LCD: Huawei fa il suo ingresso nel mondo degli OLED, sempre più apprezzati dal pubblico.

Nuovamente guidata dall'OS proprietario HongMeng, la Huawei Vision X65 può vantare una costruzione premium, spessa soltanto 24.9 mm. Anche il davanti è stato ottimizzato, con cornici il più ridotte possibile, a favore della screen-to-body ratio. Dentro c'è un cuore composto dall'Honghu 898, nuovo chipset proprietario studiato appositamente per gli OLED. Con l'ausilio di un sensore multi-canale è in grado di regolare colore e responsività del display, aggiustando in tempo reale la luminosità e restituendo colori più realistici. La certificazione TUV Rheinland è presente, in modo da salvaguardare la salute degli occhi tenendoli quanto più lontani dalle luci blu.

A corredo di ciò ci sono 6/128 GB di memoria, assottigliando la linea di demarcazione fra smart TV e smartphone. Anche perché l'intenzione di Huawei è quella di rendere le smart TV un elemento cardine dell'ecosistema IoT dei propri prodotti. Questo grazie anche alla rinnovata fotocamera a scomparsa, con un grandangolare da 24 MP. In sinergia con la doppia NPU integrata, le funzioni AI sono state ulteriormente potenziate, a partire dalle gestures di controllo con cui interagire fisicamente.

Ad essere curato è stato anche il comparto audio, affidandosi a 14 speaker dall'ampio campo sonoro, con supporto ai canali 5.1 ed effetto 3D. L'impianto è in grado di mappare la stanza tramite onde audio, regolando di conseguenza la spazialità della scena audio.

Prezzo e disponibilità

Inutile dire che tutte queste funzioni, unite alla tecnologia OLED, rendono la Huawei Vision X65 il prodotto di gran lunga più costoso di sempre per l'azienda. Ci vorranno ben 24.999 yuan, circa 3250€, con disponibilità non ancora rivelata ufficialmente.

