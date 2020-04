Huawei: ufficiale il nuovo Kirin 985, un altro SoC 5G

Da tempo, ormai, si parlava di questo nuovo processore. Huawei ha deciso, dunque, di presentarlo finalmente al pubblico, mostrando tutte le caratteristiche del nuovo HiSilicon Kirin 985. Si tratta del terzo SoC della casa cinese dotato di 5G, che non arriva però a competere del tutto con la soluzione attualmente più potente, dunque il Kirin 990.

Kirin 985 è un SoC a 7nm, con clock massimo a 2,6GHz

Stando alle caratteristiche presentate in fase di lancio, questo nuovo SoC dovrebbe impensierire molto la fascia alta di mercato. Si tratta, infatti, di un'unità con processo produttivo a 7nm che integra un modem 5G a doppia modalità (NSA/SA). Questo sarebbe in grado di garantire, quindi, una velocità in downlink pari a 1.277 Mbps ed una velocità di uplink di 173 Mbps. Siamo al cospetto di numeri, quindi, che rispetto ad uno Snapdragon 865 sono maggiori, nel primo caso, del 40% e in uplink del 75%.

Dando un'occhiata alla sua architettura, troviamo questa configurazione: 1 x Cortex-A76 da 2,58 GHz + 3 x Cortex-A76 da 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 da 1,84 GHz. Questa CPU octa-core, dunque, integra anche una GPU MaliG77. Vedremo in futuro, quindi, quali saranno i primi smartphone del marchio a montare questo tipo di chipset. A proposito di questo aspetto, però, abbiamo visto come tale unità sia già comparsa, in realtà a bordo di alcuni smartphone.

Dando un'occhiata ad AnTuTu, la nota piattaforma di benchmark, Honor 30 ha palesato la presenza di tale chipset. Questo dispositivo, infatti, è stato presentato oggi, insieme ai suoi fratelli maggiori, mostrando proprio tale componente. Dai documenti vediamo, dunque, come il punteggio ottenuto sia di 386.045 punti. Si tratta, però, di una piccola differenza rispetto a quanto evidenziato con il Kirin 820.

