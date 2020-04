Il colosso tecnologico cinese ha da poco dato il via al suo nuovo Huawei Store, e-commerce proprietario dedicato ai prodotti del brand, uno spazio virtuale a disposizione degli utenti per acquistare i dispositivi dell'ecosistema Huawei. E ovviamente non possono mancare promozioni ed offerte dedicate ai top di gamma, wearable, tablet e notebook. Ecco una selezione degli sconti più interessanti, disponibili fino al 14 Maggio.

Offerte Huawei Store: smartphone, smartwatch e tablet in sconto fino al 14 Maggio

Per prima cosa si segnala l'iniziativa dedicata agli utenti che acquistano Huawei P30 Pro: fino al 30 Aprile, con il flagship si riceveranno in regalo le cuffie wireless FreeBuds 3, del valore commerciale di 179€. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla pagina dello store. Se invece preferite passare a P40 e P40 Pro, ricevete in omaggio lo smartwatch Watch GT2 insieme ad una custodia protettiva per lo smartphone. In questo caso la promo è disponibile fino al 4 Maggio.

Avete messo gli occhi sul pieghevole del brand? Ce n'è anche per Mate XS: acquistando il super flagship pieghevole riceverete in regalo una custodia in pelle del valore di 119€. Le offerte di Huawei Store continuano anche con il “piccolo” Nova 5T, in sconto a 299.90€ invece di 429.90€.

Visto che in questo periodo lo Smart Working è ormai una prerogativa, l'azienda propone in offerta anche i tablet T5 10 e M5 Lite 10, rispettivamente a 199.90€ e 249.90€ (invece di 279/349€). Infine concludiamo proprio con il già citato Watch GT2 (in sconto a 179.90€ nella versione Matte Black) e le cuffie FreeBuds 3 (a 139.90€). In basso trovate il link alla pagina principale dello store.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELLE OFFERTE DELLO STORE

Assistenza Dedicata e Riparazioni a Domicilio

Per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per la riparazione del proprio device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio.

Smartphone, tablet, laptop, smartwatch, router o modem verranno raccolti e portati in un centro di assistenza per la riparazione e riconsegnati a domicilio del cliente, con costi di trasporto interamente a carico di Huawei.

Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all'indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia del device. Inoltre, data la delicata situazione attuale, Huawei ha esteso fino al 15 Giugno tutte le garanzie che terminano tra il 15 Marzo e il 14 Giugno.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu