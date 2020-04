Huawei Store Flash Sales: una valanga di offerte su notebook, tablet, smartwatch e smartphone

Il colosso cinese ha dato il via a due giorni di promozioni ed offerte sul portale Huawei Store, l'e-commerce proprietario dell'azienda, uno spazio virtuale dedicato agli appassionati del brand dov'è possibile acquistare tutti i prodotti dell'ecosistema Huawei comodamente da casa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa e quali sono gli sconti più golosi!

Huawei Store Flash Sales: ecco tutte le offerte dello store ufficiale del brand

Vista l'importanza ricoperta da laptop e tablet, oggi più che mai vista l'attuale situazione. Si tratta di dispositivi fondamentali in quanto permettono di lavorare ovunque e in maniera efficiente, ma soprattutto di restare connessi in tempo reale. Huawei Store propone in offerta alcune soluzioni a prezzi accessibili come il Matebook D15 a 599.90€ oppure Matebook D 14 a 649.90€.

Acquistando uno dei due terminali si riceverà in regalo la fitness tracker Band 3 Pro; inoltre, effettuando l'acquisto dal 29 al 30 Aprile si potrà ricevere in omaggio anche uno zaino Huawei. Come anticipato poco fa, le offerte dello store ufficiale del colosso cinese coinvolgono anche i tablet: la serie Huawei T3 10 è disponibile a partire da 129.90€ mentre la linea T5 10 è in promozione a partire da 159.90€. Infine abbiamo il modello M5 Lite 10 da 229.90€. In tutti e tre i casi, con l'acquisto del tablet si riceverà in regalo la smartband del brand.

Wearable e accessori in sconto

Ovviamente non potevano mancare promozioni dedicate agli indossabili, utili anche per l'allenamento indoor. Huawei Watch GT 2 (recensito qui) nella versione da 42 mm è disponibile a partire da 149.90€ mentre la variante sportiva da 46 mm da 179.90€. In regalo per tutti coloro che scelgono gli smartwatch Watch GT2 42 mm Night Black o Watch GT2 46 mm nelle varianti Matte Black, Sunset Orange, Pebble Brown e Titanium Gray, ci sarà anche la fitness band Band 3 Pro.

Immancabile un'offerta dedicata al modello Watch GT 2e, ultimissimo arrivato di casa Huawei: il wearable con sensore SpO2 integrato è disponibile a 169.90€ con in omaggio gli auricolari Bluetooth AM61.

Offerte smartphone Huawei Store

Per concludere in bellezza, lo store propone anche vari smartphone a prezzo scontato. Ecco le principali offerte valide nei giorni 29 e 30 Aprile:

P40 Lite scende a 269.90€ con la Huawei Band 4 Pro in omaggio;

scende a 269.90€ con la Huawei Band 4 Pro in omaggio; P40 Lite E è disponibile a 199.90€ con tanto di Mini Speaker in regalo;

è disponibile a 199.90€ con tanto di Mini Speaker in regalo; Mate 30 Pro viene proposto a 749.90€, con un voucher da 100€ applicabile direttamente al carrello;

viene proposto a 749.90€, con un voucher da 100€ applicabile direttamente al carrello; P30 Pro arriva con in omaggio le cuffie FreeBus 3, al prezzo di 699.90€.

Per scoprire tutte le offerte dello store ufficiale online di Huawei, qui trovate la pagina principale.

