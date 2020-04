Huawei non si arrende: si spinge per il 5G nel Regno Unito

Abbiamo già parlato diversi mesi fa della situazione tra Huawei ed il Regno Unito. Si tratta ad oltranza, infatti, in merito alla costruzione di un'infrastruttura 5G da parte del brand cinese. Ad inizio anno, infatti, il governo britannico aveva imposto alcuni limiti al produttore asiatico, salvo poi avere alcuni ripensamenti in quest'ultimo periodo, anche a causa dell'emergenza Coronavirus (Covid-19).

Huawei investe sul 5G in Europa

Tanti Paesi attualmente stanno cercando di capire come si evolverà la pandemia di Coronavirus attualmente in atto. Questo, però, al contempo sta creando alcuni problemi a certe aziende, tra cui anche Huawei, che sta cercando di spingere fortemente il 5G anche qui in Europa. Uno degli Stati dove questa tecnologia sta diventando un vero problema è il Regno Unito. Qui, infatti, il Parlamento non è d'accordo a concedere al brand cinese la possibilità di continuare a costruire la propria infrastruttura. Secondo Victor Zhang, però, i britannici stanno cominciando a sfruttare tale rete sempre di più, arrivando nell'ultimo mese ad un aumento del 50%.

LEGGI ANCHE:

Huawei pensa al 5G di Samsung e MediaTek per il dopo-Qualcomm

Huawei crede che questo territorio sia strategico e vuole assolutamente puntare all'espansione della propria infrastruttura nel Regno Unito. Non mancano, però, le critiche verso questo produttore e, soprattutto, i dubbi legati alla sicurezza. Tutti fattori che, insieme alla pandemia di Coronavirus, stanno rallentando i lavori.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu