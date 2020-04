Huawei Sound X Platinum Edition: lo smart speaker cambia veste

Abbiamo già visto questo prodotto in passato, in una veste completamente nera. Ad inizio anno, infatti, questo prodotto è arrivato sul mercato, anche qui in Italia. Dal punto di vista estetico questo smart speaker non presenta caratteristiche nuove, in quanto tutto l'hardware è contenuto all'interno di un corpo cilindrico dalle dimensioni contenute. Sembra, però, che Huawei abbia voluto rinnovare questo prodotto, tirando fuori una versione leggermente diversa rispetto al passato, chiamata Huawei Sound X Planitum Edition.

Sound X Platinum Edition non cambia tecnologia

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di tale smart speaker, non troviamo differenze rispetto alla versione standard. Siamo di fronte, dunque, ad un altoparlante dotato di due subwoofer da 3.5″ che offrono una potenza complessiva da 60W. Non manca, poi, la tecnologia Hi-Res che consente al dispositivo di raggiungere un picco di 40Hz.

Senza entrare troppo nel merito di tutte le specifiche, vediamo come siano cambiate molte cose a livello estetico. Queste modifiche, però, riguardano solo la colorazione del prodotto. Abbiamo, infatti, una prevalenza del bianco in questo caso, con l'aggiunta di qualche inserzione color oro che ne impreziosisce la superficie. Huawei Sound X Platinum Edition, dunque, è già in vendita su Huawei Mall, Tmall, JD.com e Suning Tesco al prezzo di 1.999 yuan, circa 260 euro al cambio attuale.

