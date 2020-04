Huawei conferma: “In arrivo il nostro prodotto più costoso di sempre”

Contrariamente a quanto solitamente accade, la serie Huawei P40 è stata lanciata prima in Europa che in Cina. L'evento in madre patria si terrà domani 8 aprile ma sarà caratterizzato da novità che noi non abbiamo potuto saggiare. Una di queste sarà Huawei Vision X65, un nuovo modello della smart TV che da noi ancora fatica ad arrivare. E nel mentre noi attendiamo di scoprire come sarà sul nostro mercato, in Cina sarà possibile godere di una versione ancora più pregiata. A tal punto da diventare prontamente il prodotto più costoso mai visto in casa Huawei.

LEGGI ANCHE:

Honor 30 non sarà da meno a Huawei P40 Pro, anche nel display

La nuova Huawei Vision X65 avrà il costo più alto di sempre per l'azienda

A dirlo è Zhihao Jerry, presidente della divisione IoT, branca incaricata dello sviluppo dei prodotti che compongono un'ecosistema sempre più ricco. Sono lontani i tempi in cui l'azienda era conosciuta dal pubblico unicamente per i propri smartphone. Il post su Weibo recita così:

“Detto francamente, questo sarà il prodotto più costoso di Huawei, ma diventerà anche un elemento centrale dopo gli smartphone.“

Insomma, pare proprio che la nuova Vision X65 non sarà unicamente uno sfoggio tecnologico, ma un elemento cardine dell'universo hardware. Un'affermazione del genere fa capire, però, che comprarla richiederà un esborso non da poco, con uno schermo OLED non propriamente economico. Se si considera che la versione da 75″ LCD costa 12.999 yuan (circa 1670€), mentre Mate XS costa 16.999 yuan (circa 2210€), è possibile che Vision X65 sfiori i 20.000 yuan, verso i 2500€.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu