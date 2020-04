Huawei P40/P40 Pro: primo aggiornamento con tante migliorie

Nel mentre da noi sono già disponibili all'acquisto, Huawei P40 e P40 Pro saranno presentati in Cina in data odierna (per P40 Pro+ se ne riparlerà prossimamente). A breve saranno quindi acquistabili da chiunque e per questo è in fase di rilascio il primo aggiornamento per la componente software.

Arriva il primo aggiornamento software per Huawei P40 e P40 Pro

L'aggiornamento Day 1 per Huawei P40 Pro è il firmware con la EMUI 10.1.0.114 (C432E8R4P1) con un peso di 275 MB, chiaramente basato su Android 10 AOSP. Ecco il changelog completo:

Fotocamera Aggiunta la funzione Huawei Golden Snap, che vi permette di catturare certi momenti, scattare foto in movimento (Moments), ridurre riflessi e passanti. Clicca il pulsante Shutter per cogliere e modificare momenti per realizzare foto con effetti differenti. Migliorata la nitidezza dei video registrati dalla distanza o con poca luce. Ottimizzata la funzione anti-blur e migliorata l'esperienza di registrazione video.

Sistema Aggiunta la funzione Sound Booster e l'opzione Trova il mio Telefono.

Sblocco con impronta Ottimizzato lo sblocco con impronta per performance migliorate.

Sicurezza Installate le patch di sicurezza di Marzo 2020, risolvendo 2 criticità e 20 CVE di alto livello.



