La fotocamera di Huawei P40 Pro+ nasconde un simpatico easter egg

Quando ancora non sapevamo molto di Huawei P40, se ne parlava in rete con nomi in codice d'ispirazione disney-iana. Huawei ha scelto di adottare sigle apparentemente provenienti da Frozen, la celebre fiaba d'animazione uscito nel 2013. Ebbene sì: inizialmente i top di gamma 2020 di Huawei prendevano il nome delle principesse del regno di Arendelle, di cui è recentemente uscito un secondo capitolo. A partire da Anna, sigla che cela il modello base della famiglia, passando per Elsa, ovvero Huawei P40 Pro+. Non ci credete?

LEGGI ANCHE:

La Cina e Huawei vogliono reinventare internet, ma c’è chi teme il peggio

Huawei P40 Pro+ è ispirato a Frozen: strano ma vero

okay now it is confirmed that the P40 series code names really are from the Frozen. no more doubts.

This is “Elsa” aka P40Pro+ proto and its leica label have note “Let it go”

Kinda nice little easter egg😏 #HuaweiP40Pro pic.twitter.com/BEksEUol7W — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 2, 2020

Se non ci credeste, ci pensa la stessa fotocamera di Huawei P40 Pro+ a confermare questa indiscrezione. Basta leggere le sigle tecniche riportate fra i sensori per scorgere la frase “LET IT GO“, il titolo della famosissima canzone tratta dal film Disney. Stando a quanto affermato dal leaker Teme, quello in foto è un'unità prototipale di Huawei P40 Pro+. Pertanto può darsi che la versione pubblica del telefono ne sia priva, forse anche per ovvi diritti commerciali.

A proposito di fotocamera, avete visto di cosa è in grado il teleobiettivo 100x di P40 Pro+?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu