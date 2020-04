Con il lancio del nuovo trittico di top di gamma, il colosso cinese ha fatto decisamente centro. Il modello Pro – di cui qui trovate la nostra recensione – ha conquistato il primato su DxOMark, grazie alle sue eccellenti qualità fotografiche. Tuttavia è presto per cantare vittoria e sta per arrivare un rivale ancora più agguerrito: Huawei P40 Pro+!

Huawei P40 Pro+ approderà su DxOMark, con un punteggio ancora più alto

Ebbene sì, la cima della classifica di DxOMark sta per subire un piccolo stravolgimento e presto il P40 Pro dovrà cedere il posto al fratello maggiora Huawei P40 Pro+. La conferma arriva direttamente dal CEO Richard Yu che durante l'evento di lancio dei tre modelli in Cina – tenutosi poche ore fa – ha informato che il super flagship arriverà su DxOMark prossimamente e che avrà un punteggio superiore.

Il dirigente non ha specificato quando il top di gamma farà la sua comparsa sul portale specializzato, ma siamo certi che non ci sarà da attendere poi così a lungo. Per quanto riguarda le caratteristiche del super flagship, Huawei P40 Pro+ arriva con un comparto fotografico ancora più potente. Il dispositivo, infatti, integra un teleobiettivo migliorato con una lunghezza focale superiore grazie all'utilizzo della tecnologia multi-riflesso tramite doppio prima. In questo modo il device è in grado di sfruttare uno zoom ottico 10x ed ibrido 20x, spingendosi fino ai 100x per con quello digitale.

Non appena DxOMark pubblicherà il suo responso provvederemo ad aggiornare l'articolo.

